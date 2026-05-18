Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora

El próximo miércoles, 20 de mayo, entran el vigor los nuevos horarios de Renfe en la línea que une Zamora con Madrid y Galicia, que son como una manta corta, que si tapa la cabeza descubre los pies, ya que mejoran en algún aspecto pero a base de parches que empeoran otros y el conjunto en general se resiente.

Una que sí y otra que no podría ser el titular zamoranizado de las principales novedades perpetradas por Álvaro Fernández Heredia, a la sazón presidente de Renfe. Lo bueno es que se podrá llegar a Sanabria antes de las 10.10, concretamente a las 8.15, gracias al tren que sale de Madrid a las 6.30 y pasa por Zamora a las 7.45. Por el contrario, se pierde el de regreso, con paso por Sanabria a las dos de la tarde y llegada a Zamora poco después de las dos y media. Quien quiera volver de Sanabria puede hacerlo a minutos antes de las doce y media o ya a partir de las seis de la tarde, casi a y cinco.

Galicia-Zamora-Madrid

Centrándonos en el trayecto de Galicia a Zamora y Madrid, en general se produce una circunstancia y es que la mayoría de los horarios que se mantienen llegan a Madrid siete minutos más tarde que ahora. Se trata, explicó Renfe, de una demora temporal por algunos ajustes de reducción de velocidad que son provisionales.

Horarios de los trenes Galicia-Zamora-Madrid a partir de este miércoles 20 de mayo / J.N.

Por tanto, el tren de primera hora sigue saliendo a las 7.41 pero llega a Madrid a las 8.56, siete minutos más tarde que ahora. Cuando es puntual, claro, que eso es otro cantar.

Se cambia de horario el Alvia con lo cual Sanabria está conectada con Zamora a primera hora, a las 8.05, en lugar de como hasta ahora, cuando el primer tren que paraba en la comarca con destino la capital era en de las 12.27. El tren pasa a las 8.04 por Sanabria, deja a los viajeros a las 8.39 en Zamora y llega a Madrid a las 10.20.

Bueno, pues resulta que este tren coincidiría casi con el que viene de Vigo y ha suprimido la parada de Zamora de las 8.43. Pero mientras este llega a Madrid a las 9.48, el Alvia de Zamora, que sale diez minutos antes llega a Madrid media hora más tarde, a las 10.20. Un misterio no aclarado.

En este trayecto desaparece también en tren que paraba en Sanabria a las dos de la tarde, en Zamora a las 14.36 y que llegaba a Madrid a las 15.59. La razón, que este tren es el Alvia que se ha cambiado para primera hora, el que pasa por Sanabria a las ocho y cinco y por Zamora a las nueve menos veinte.

El resultado es que Zamora pierde un tren a Madrid, el que estaba entre el de las 13.43 (dos menos cuarto) y el de las 16.30, una pérdida menos grave que otras pero supresión de servicio al fin y a la postre.

Madrid-Zamora-Galicia

En el trayecto contrario, entre Madrid y Galicia lo positivo es que el primer AVE, que ahora sale de la capital de España a las 7.14 adelanta la partida a las 6.30 y lo hace con todas las paradas, lo que permite llegar a Zamora a las 7.45 y a Sanabria a las 8.34. Es el tren laboral que necesitan los trabajadores destinados en Sanabria. Luego no tienen el de las dos para volver.

Nuevos horarios de tren Madrid-Zamora-Galicia a partir del 20 de mayo / J.N.

Otra novedad es que el tren de las cuatro y cinco de la tarde, horario óptimo para el regreso de muchos trabajadores zamoranos que laboran en Madrid adelanta su horario a las tres y media. El siguiente es a las cinco y diez de la tarde.

Todos estos cambios operarán a partir de este miércoles.

Contestación

Los cambios de horario de Renfe han cosechado una contestación unánime en Zamora por parte de los colectivos de viajeros habituales y las formaciones políticas y sociales de todo tipo.

Y es que se recuperó, si, el primer tren para ir y venir de Sanabria a primera hora, pero se ha suprimido el de vuelta, con lo cual el tren laboral se queda de nuevo cojo, sin que el sistema de autobuses de la Junta sea una solución a largo plazo.

La segunda razón de la protesta es que sigue sin haber un tren madrugador y lo tardío del que llega a primera hora, unido a los siete minutos más de demora anunciados por Renfe y los retrasos habituales de los trenes hacen que muchos usuarios que han apostado por mantener hacienda y familia en Zamora aunque trabajen en Madrid se las vean negras para salir con bien con tal estrategia.

Por eso se ha puesto sobre la mesa la necesidad de un tren madrugador de verdad que permita esta opción real de repoblación de Zamora con gente joven, aprovechando factores como el alto coste de la vivienda en Madrid o las posibilidades de teletrabajo parcial. La extensión del tren de primera hora que une Segovia con Madrid podría ser una opción, aunque los actuales dirigentes de Renfe parecen centrados en intentar solucionar los problemas a Galicia que cada vez son más debido a su obsesión por beneficiar a Vigo.

La supresión de un tren por la mañana que procede de esa capital gallega y no para en Zamora, por primera vez en la vida, no apunta en la buena dirección, sino todo lo contrario. Hay otro tren, el Alvia que se ha movido de hora, que pasa más o menos al mismo tiempo, pero resulta que en lugar de llegar antes de las diez de la mañana, como el anterior, lo hace casi a las diez y media. Pese a que sale antes.

Además hay otros recortes complementarios, sobre todo que se quite en tren de regreso de las cuatro de la tarde que pueden afectar también, y mucho, a los viajeros habituales.

Son razones, todas ellas, que justifican las movilizaciones organizadas en Sanabria y Zamora.