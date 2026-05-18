El barrio zamorano de San Lázaro comienza la semana dando el pistoletazo de salida a sus fiestas anuales con un baile social, a cargo de la escuela de baile "Salsón Dance", en la plaza de Puebla de Sanabria a las 20.30 horas.

San Lázaro inicia sus fiestas con un programa cargado de actividades para todos los públicos. / Cedida

Martes 19 y miércoles 20

El martes 19 y el miércoles 20 de mayo, la misma plaza acogerá una serie de actividades y juegos infantiles a las 18.00 horas.

Jueves 21

El jueves 21 de mayo, los protagonistas seguirán siendo los más pequeños, con actividades y cuentos de la mano de "Judynski cuenta y crea", a las 18.00 horas en la plaza de Puebla de Sanabria.

Viernes 22

El viernes 22 de mayo, en la confluencia de las calles Bosque, Valorio e Imperial, se dispondrá un hinchable para los más pequeños. A continuación, tendrá lugar el pregón de las fiestas a cargo de mujeres históricas del barrio. Seguidamente, el grupo de baile "Raíces Peruanas", ejecutará una muestra de bailes peruanos. Y, para seguir la fiesta, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo de "JuanRaJunior".

Seguidamente, en el "Bar López", se realizará un karaoke gratuito. Además, durante la tarde, se harán juegos infantiles, un concurso de disfraces y, como siempre, el reparto gratuito de cacahuetes y limonada, con refrescos para los más pequeños.

Sábado 23

El sábado 23 de mayo, a las 10.00 horas, se instalará un mercadillo del trueque en la Plaza de Puebla de Sanabria y en la acera del Dia en la plaza de la Puerta de la Feria.

A las 12.00 horas, en la confluencia de las calles Bosque, Valorio e Imperial, se realizarán juegos infantiles con premios para los participantes.

A continuación, de 17.00 horas a 21.00 horas, se instalará un parque de hinchables con tren en la calle Obispo Nieto, totalmente gratuito.

Más tarde, a las 20.00 horas, el grupo de baile tradicional "Doña Urraca" actuará en la calle Valorio con Imperial.

Por último, "DJ Rubén Medina" pondrá el broche final en la confluencia de las calles Bosque, Valorio e Imperial a las 23.00 horas.

San Lázaro inicia sus fiestas con un programa cargado de actividades para todos los públicos. / Cedida

Domingo 24

El domingo 24 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá lugar el campeonato de rana con premios en el "Bar López". Más tarde, a las 14.00 horas, se realizará una comida vecinal frente a los locales de la asociación: calle Nuestra Señora del Tránsito, 2. Por 2 euros, el cubierto incluye: arroz a la zamorana, pan, bebida y postre. Los tickets se adquieren en “Coviran Carmen” en la calle El Bosque número 2 o a los propios organizadores el viernes 22.

Esa misma tarde, a las 17.00 horas, se realizará un bingo gratuito en el "Bar López", situado en la calle Imperial.

Martes 26

El broche final a las fiestas lo pone la solemne eucaristía del martes 26 de mayo a las 20.00 horas. A continuación, se procesionará por la plaza de San Lázaro, calle de Santa Águeda, plaza del Mayo, calle La Luna, calle Obispo Nieto, calle Doctor Fleming, calle de los Remedios y calle Obispo Nieto, donde se celebrará la tradicional "Subasta de Andas".

Tras la procesión, la asociación invita a los vecinos al tradicional arroz con leche, para el cual recuerdan "llevar cuchara".