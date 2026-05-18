La remodelación de una parcela de Vista Alegre dará cabida a 87 huertos urbanos

La remodelación de la parcela ubicada en la avenida de Valladolid en la ciudad de Zamora dará como resultado 87 zonas de huertos urbanos junto a espacios estanciales y de esparcimiento de los usuarios. La obra impulsada por el Ayuntamiento de la capital y enmarcada en el proyecto de Renaturalización y Resiliencia en la Ciudad de Zamora (RenaturaliZA) busca acondicionar así este espacio del barrio de Vista Alegre, que cuenta con una superficie de 2.520 metros cuadrados.

El proyecto, diseñado por la arquitecto técnica Lorena Martínez Fernández, contempla la materialización de 87 huertos urbanos, mediante la delimitación de las parcelas y la colocación de su equipamiento asociado, es decir, mobiliario urbano, casetas de aperos, composteras y hoteles para insectos, entre otros.

Las actuaciones previstas son las siguientes:

Nivelado del terreno con inclinación en sentido decreciente hacia el fondo de la parcela, para ubicación de una zona estancial en el perímetro izquierdo y fondo de la parcela.

con inclinación en sentido decreciente hacia el fondo de la parcela, para ubicación de una zona estancial en el perímetro izquierdo y fondo de la parcela. Dotación de la instalación de riego para los huertos y otras zonas vegetales que pudieran existir.

para los huertos y otras zonas vegetales que pudieran existir. Colocación y montaje de casetas de aperos , colocación de hoteles de insectos, construcción de composteras y otras dotaciones similares.

, colocación de hoteles de insectos, construcción de composteras y otras dotaciones similares. Formación de huertos, delimitados mediante perímetro de maderas y colocación de malla geotextil para garantizar un drenaje adecuado y una buena respiración de las raíces, únicamente en el perímetro de cada huerto, así como su correcto acondicionados en lo que, a la pendiente del terreno resultante, del 1%, se refiere.

y colocación de malla geotextil para garantizar un drenaje adecuado y una buena respiración de las raíces, únicamente en el perímetro de cada huerto, así como su correcto acondicionados en lo que, a la pendiente del terreno resultante, del 1%, se refiere. Creación de zonas estanciales y caminos , asociadas también a las zonas de huertos, plantas aromáticas y árboles, además de equipamiento urbano para favorecer la estancia.

, asociadas también a las zonas de huertos, plantas aromáticas y árboles, además de equipamiento urbano para favorecer la estancia. Delimitación de la parcela para evitar la entrada de animales.

Plantación de especies vegetales adecuadas, así como árboles.

El presupuesto para realizar los trabajos es de 88.000 euros, previendo un plazo de ejecución de dos meses.