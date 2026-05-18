Reclaman una valla “urgente” para proteger un parque infantil de Zamora: “Es un peligro evidente”

Una zamorana ha publicado en un grupo de Facebook un texto para reclamar la "instalación urgente" de una valla de protección en el parque infantil de Los Pelambres, situado junto a la carretera: "Actualmente no existe ninguna barrera que impida que los niños puedan acceder directamente a la calzada", apunta esta usuaria de redes sociales.

"Es un peligro evidente para las familias y para los menores que juegan diariamente en esta zona", puntualiza. "Por seguridad y prevención, considero necesaria una actuación inmediata para proteger este espacio infantil", termina el comunicado de esta zamorana.

La publicación ha recibido mucha atención, con casi 50 comentarios de otros zamoranos, que sin embargo han reclamado más atención por parte de los padres en lugar de abogar por instalar una valla protectora. "¿Quizá controlando a los hijos se solucione, no?", ha escrito un usuario, resumiendo el sentir de la mayoría de respuestas.

El propio concejal Pablo Novo ha respondido en el apartado de comentarios de la publicación, afirmando que "en el pleno de este mes de mayo se aprobará una partida presupuestaria para la ejecución de un proyecto de remodelación integral de este parque. Trasladaré vuestra propuesta al proyectista para incluir una valla de seguridad que delimite ese tramo del parque, junto a la renovación de juegos y elementos de mobiliario urbano".

La responsable de la publicación ha agradecido la respuesta del concejal, pero ha insistido en "la necesidad de adoptar una medida provisional", ya que el parque continúa abierto y "el riesgo para los menores sigue existiendo cada día", ha detallado. "Considero que la seguridad infantil debería priorizarse mientras se desarrolla la remodelación completa", ha puntualizado.

Instalación de vallas provisionales en el parque infantil de Los Pelambres. / Cedida

El asunto ha sido visto para sentencia con la instalación de unas vallas provisionales por parte de los trabajadores de Valoriza, hasta que se acometa la reforma del parque, que "no será inmediata", ha explicado Novo en el hilo de comentarios.