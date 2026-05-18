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Sanidad

Psiquiatría contará con dos MIR en Zamora

Los futuros médicos han sido los últimos en ocupar plaza en el Complejo Asistencial

Seminario de Psiquiatría en el Campus Viriato

Seminario de Psiquiatría en el Campus Viriato / V. G. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencia de Zamora contará con otros dos médicos MIR tras la últimas incorporaciones que se han hecho efectivas en la plataforma de Formación Sanitaria Especializada, con los números 6.748 y 6.759.

Estas dos últimas vacantes se cubren tras estar cinco días sin que Zamora fuera una de las provincias elegidas por los licenciados en Medicina que tienen que hacer ahora su periodo de prácticas en hospital.

Lista de MIR en Zamora 2026

La primera de las opciones elegidas en Zamora fue la de Otorrinolaringología, el pasado 7 de mayo. Hasta la fecha, se ha elegido también en este complejo asistencial las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Anestesiología y Reanimación, Obstetricia y Ginecología y Radiodiagnóstico.

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Con estas dos últimas incorporaciones, se completa el cupo para la especialidad de Psiquiatría en Zamora. El resto de plazas se dividen en especialización de médico de Digestivo, Medicina Intensiva, Radiodiagnóstico y Medicina Preventiva y Salud Pública, con una plaza cada una, dos plazas para Medicina Interna y 14 para Medicina Familiar y Comunitaria, por lo que todavía quedan opciones para los profesionales sanitarios en el Complejo Asistencial de Zamora.

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