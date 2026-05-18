Médicos sin acuerdo, pacientes sin respuesta

"Llevo cuatro meses esperando para hacerme un TAC aórtico, y cuando por fin llega el día de la cita, una mujer, no responsable de la situación, sale a la sala de espera a decirme que por la huelga de médicos no podrán realizarme la prueba. Ahora debo esperar a que me vuelvan a dar cita y empezar el procedimiento", cuenta un zamorano a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La experiencia de este zamorano se ha convertido en la realidad de cerca de 20.000 personas en Castilla y León a las que les han suspendido una prueba diagnóstica. A ellas, se les suma la suspensión de más de 5.000 intervenciones quirúrgicas y más de 200.000 consultas, "muchas de ellas, por supuesto, en la provincia de Zamora", apreció el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Fernando Prada, hace dos semanas.

"Después de 10 meses de huelga de los profesionales médicos, seguimos sin un acuerdo y eso repercute en las listas de espera y repercute en la calidad asistencial porque muchas personas no pueden tener su consulta y todo hace que esa bola siga creciendo", declaró.

La nueva huelga de médicos ha comenzado este lunes 18 de mayo y se prolongará hasta el próximo viernes. Además, entre los pacientes ha aumentado la preocupación porque el próximo lunes 25 es festivo.

Entre los servicios mínimos fijados por la Junta, 64 médicos en el Complejo Asistencial, siete de urgencias y entre uno y dos facultativos en los centros de salud, según los turnos. Todavía queda otra semana de huelga en junio si, como ha sucedido hasta el momento, continúa sin haber acuerdo entre los sindicatos convocantes y el Ministerio de Sanidad.

¿Qué se pide?

Las reivindicaciones de los médicos consisten en el incremento retributivo de las horas de guardia, aplicación de las condiciones de descanso tras la guardia a todos los días de la semana y regularización normativa de las guardias localizadas.

Solicitan, además, la incentivación de los docentes de la formación MIR, la adecuación y actualización de la carrera profesional, la convocatoria de Grado 5, la actualización de la productividad variable y la creación de un complemento de residencia para los MIR, con el objetivo de mejorar la competitividad y la capacidad de captación y fidelización de profesionales en Castilla y León.