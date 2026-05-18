La magia de Jandro recala en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Dos propuestas muy diferentes protagonizan la cartelera de esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El mago Jandro, conocido por dejar con la boca abierta a rostros tan populares como Tom Cruise o Will Smith en “El Hormiguero”, presentará en Zamora un espectáculo cargado de efectos propios de gran impacto aderezados con su humor característico e inimitable.

El show comenzará a las 20.00 horas el sábado, día 23 de mayo, y las entradas pueden adquirirse por un precio de 20 euros.

Culturismo

El domingo, día 24, los amantes del músculo tienen una cita en el II Open Ciudad de Zamora. Tras el éxito de su primera edición, el culturismo de élite regresa al Ramos Carrión durante una jornada que fusiona el deporte de alta competición con la identidad zamorana. Los grandes atractivos del evento son la presencia de una leyenda de esta disciplina, Rafael Vera, y los Premios de Oro Zamorano: 4.000 euros en metálico y lotes de productos locales de prestigio, como el Mejor Chorizo del Mundo (Puente Robles), Vinos Fariña, y equipación exclusiva de Mays Bikinis.

El open comenzará a las 11.00 horas y las entradas tienen un precio de 12 euros.

Entradas

Las localidades para este y otros espectáculos están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas y en la web del liceo vinculado a la Diputación de Zamora.