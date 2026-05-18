El León XIV más humano, al descubierto en el libro “Amistad, memoria y misión”

Armando Jesús Lovera Vasquez puede presumir de una amistad de largo tiempo con Robert Prevost, el actual papa León XIV. Sobre esta relación se decidió a escribir y de ahí surge el libro “De Roberto a León. Amistad, memoria y misión”, que este martes (20.00 horas) presentará en el paraninfo del Colegio Universitario, dentro del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Este libro es un testimonio único del camino vital y espiritual del actual pontífice, narrado desde la cercanía de su amigo, en una amistad que se fraguó en la misión que compartieron en la ciudad peruana de Trujillo. Confiesa el autor que es una narración de amistad “escrita desde el alma”, con la que revela “la sencillez, el humor y la capacidad de escucha de un hombre llamado a guiar la Iglesia”. En sus páginas late la convicción agustiniana de que la verdadera amistad “nace del amor de Dios y refleja la de Cristo”.

Armando Jesús Lovera con Robert Prevost (izquierda), futuro León XIV / Cedida

A través de recuerdos, conversaciones y experiencias compartidas, la relación con la familia Prevost, su historia de inmigración, la huella de la espiritualidad mariana y agustiniana y su vínculo determinante con la figura del gran León XIII, este libro abre una mirada “íntima y luminosa” al nuevo pontificado. “Invita a mirar al papa León XIV desde lo más hondo: la amistad y la fe compartida”, se explica en el prólogo del libro.

Compartir vida comunitaria

El autor conoció a Prevost en la casa de formación agustina de Trujillo, dirigida entonces por el futuro papa León XIV. Durante siete años compartieron vida comunitaria, todo tipo de experiencias pastorales y un itinerario misionero que los llevó por la costa, la sierra y las entrañas de la Amazonía peruana. “Fueron años intensos, marcados por la pedagogía cercana de Prevost, basada en la confianza y en dar espacio para crecer. En un Perú sacudido por la inestabilidad, aquella convivencia se transformó en una auténtica escuela de resiliencia y en el inicio de una amistad sólida y profunda”, relata.

Desde entonces, la amistad entre Robert y Armando se ha mantenido firme, con encuentros en distintos países y una comunicación constante. Hoy, ese lazo personal se prolonga en el corazón de la Iglesia, junto a quien un día fue su formador y hoy es papa León XIV.

Lovera trabaja en el Grupo de Comunicación Loyola, donde es responsable de la edición de la Biblia de Nuestro Pueblo y del Evangelio Diario en la Compañía de Jesús. Además, es uno de los redactores del contenido del Taco Calendario del Corazón de Jesús.

La cita con el penúltimo Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA será este martes por la tarde a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.