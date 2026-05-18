Javier Martín Denis, el zamorano que impulsa la labor del ICOM España que marca el paso de los museos

Alrededor de la fecha del 18 de mayo, la inmensa mayoría de los museos llevan a cabo múltiples actividades, desde recorridos nocturnos, puertas abiertas, visitas especiales o taller... todo bajo un lema común impulsado desde una entidad cultural mundial el Consejo Internacional de Museos, ICOM, cuya función principal reside en la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural y natural. Esta organización tiene una red estructurada en los comités nacionales y en el de España está implicado un zamorano, Javier Martín Denis.

El conservador del Museo de América llegó hace unos meses a la directiva de ICOM España tras haber asistido a asambleas, jornadas de museología y cursos durante varios años. "Por afinidades y porque me habían visto trabajar, me ofrecieron entra en una candidatura" señala. En su decisión de implicarse pesó que en la nómina "estaban algunos de los nombres más importantes de la museología en vida, como Luis Grau Lobo, Eva Alquézar o Auxiliadora Llamas, me atreví... y estoy aprendiendo muchísimo" remarca.

El zamorano reconoce que la organización tiene un peso importante en el ámbito museístico, pero sigue siendo poco conocida para el grueso de la población. El ICOM "es muy conocido a nivel profesional, de las universidades y de las instituciones culturales..., pero más allá del mundo de los museos no se conoce del todo", atestigua Martín Denis.

Javier Martín Denis, zamorano conservador del Museo de América / José Luis Fernández / LZA

Celebración

Quizá lo que el público identifica más con la organización sea la celebración anual de Día Internacional de los Museos que impulsan cada año desde el 18 de mayo desde 1977 con el objetivo de recordar que estos centros son espacios de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas, entendimiento, cooperación y paz entre los pueblos. "Los museos somos espejo y reflejo de la sociedad", afirma Javier Martín Denis.

En un contexto de fractura, el lema elegido para este mayo ha correspondido a "Museos uniendo un mundo dividido", que entronca con la idea de que "en una situación actual los museos y las instituciones museísticas intentan unir a esta sociedad y a los distintos países en un mundo que está cada vez más dividido y más craquelado" señala el conservador.

Labores

ICOM España no crea el lema ni diseña la campaña, sino que recibe los materiales y los pone a disposición de los museos miembros. "El lema y los materiales se mandan desde el comité internacional de París a todos los comités nacionales y nosotros los ponemos a disposición de los museos que están dentro de la organización", resume el vocal zamorano.

Javier Martín Denis junto al artista Diego Benéitez y el director del Etnográfico en una exposición del artista en el Etnográfico. / EMILIO FRAILE / LZA

Pero el trabajo de ICOM España va más allá de la efeméride. Martín Denis admite que, desde dentro, la actividad resulta más intensa de lo que imaginaba. "Me habían dicho que llevaba trabajo, pero creo que nadie se hace una idea de todo lo que hay por detrás. Tenemos reuniones cada dos semanas y tenemos comunicación diaria" concreta.

La intensa actividad, estima que guarda relación con que "ICOM es un referente en el mundo de los museos y desde las instituciones y desde la universidad se quiere contar con su participación en lo que se programa, y eso implica una gestión, una organización, y, al final, somos un grupo de personas que hace esto de manera altruista y que tienen sus propios trabajos" sintetiza Javier Martín Denis.