Impulso de nuevas vías de apoyo para la gran empresa

El crecimiento y la internacionalización de las grandes empresas requieren cada vez más soluciones financieras especializadas. En este contexto, Unicaja refuerza su posicionamiento con ‘Unicaja Empresas’, una propuesta integral que combina financiación, asesoramiento experto e innovación digital.

Un modelo integral para grandes empresas

El tejido empresarial español, especialmente las grandes compañías y grupos corporativos, demanda servicios financieros ágiles, personalizados y adaptados a entornos complejos. Para dar respuesta a esta necesidad, Unicaja ha consolidado bajo la marca ‘Unicaja Empresas’ toda su oferta dirigida a este segmento estratégico.

Con el claim ‘El banco con el que crecer’, la entidad ofrece una visión unificada de sus servicios, poniendo el foco en la especialización, la cercanía y el acompañamiento a largo plazo.

Actualmente, más de 10.700 empresas trabajan con Unicaja, que cuenta con una red de más de 30 centros especializados y 140 directores de cuentas en toda España.

Pilares clave

La propuesta de valor de Unicaja Empresas se basa en tres grandes ejes:

Asesoramiento experto.

Productos especializados.

Innovación.

Este enfoque permite a las empresas optimizar desde la gestión del circulante hasta operaciones más complejas de expansión.

Unicaja, el banco con el que las empresas crecen. / Cedida.

Innovación y banca digital para empresas

Uno de los elementos diferenciales del modelo es la apuesta por la banca digital para empresas, diseñada para mejorar la experiencia de usuario y agilizar la operativa diaria.

Además, la entidad ha optimizado sus procesos internos, lo que facilita una mayor rapidez en la toma de decisiones financieras, un aspecto especialmente valorado por grandes corporaciones.

Sostenibilidad y financiación ESG

La sostenibilidad es un pilar estratégico dentro de Unicaja y, por tanto, también para su segmento de grandes empresas. La financiación vinculada a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) superó los 1.000 millones de euros en 2025.

Este crecimiento refleja la importancia de acompañar a las empresas en su transición hacia modelos más responsables y alineados con los estándares internacionales.

Internacionalización y crecimiento empresarial

En un entorno globalizado, la expansión internacional es clave para el desarrollo empresarial. Por ello, Unicaja refuerza su oferta con soluciones específicas. El objetivo es posicionarse como un socio financiero estratégico para empresas con vocación global.

Un eje estratégico en el Plan 2025-2027

El lanzamiento de ‘Unicaja Empresas’ se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027, donde el negocio empresarial ocupa un lugar prioritario.

La entidad busca no solo fortalecer su relación con clientes actuales, sino también ampliar su base, consolidando vínculos estables y de largo plazo.

Todo ello, teniendo en cuenta que las empresas son un pilar fundamental para Unicaja, no solo como motor de desarrollo económico, sino también como aliadas estratégicas en la generación de empleo, innovación y crecimiento sostenible.