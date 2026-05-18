La ilustración cobra peso en Zamora

Tanto en su puerta como el interior, la librería Volumen 2 era el domingo por la mañana un hervidero de actividad que contrastaba con la tranquilidad de la calle Regimiento de Toledo.

El motivo de tanto movimiento obedecía a la realización de primer encuentro, mercado y exposición de ilustradores impulsado por Luis Pertejo Martín. "Tengo contacto con muchos ilustradores y conozco a otros a través de las redes, quería darles a conocer y también que se conocieran entre ellos" explica este librero de segunda mano que convocó a creadores, muchos de ellos amateurs, de estilos muy distintos.

Algunos de los ilustradores participantes. | VÍCTOR GARRIDO

Entre quienes respondieron a la convocatoria figura Laura Alonso, de nombre artístico Lauri Saurus, que pinta desde niña. "La cultura en Zamora está muy viva y tenemos que reivindicar el arte local" defiende, mientras que su compañera Elena Zaragozá apunta que "hay mucho talento en Zamora y hemos venido gentes con muchas inquietudes, que queremos movernos y hacer algo diferente, como puede ser una asociación que nos una a todos, e incluso no todos nos conocíamos".

Trabajos de los participantes. / Victor Garrido / LZA

Nuevas relaciones

Ella le ha puesto cara a José Luis Huerta, artísticamente J. D. Olmo que se animó a asistir por el librero. "El ambiente es muy interesante y conozco a más gente porque yo me meto mucho en mi cueva" testimonia este hombre que combina el arte con la educación. Este ilustrador remarca que este tipo de encuentros "es muy interesante porque compartes experiencias con compañeros" y tiene muy claro que de esta reunión saldrán "proyectos conjuntos porque además Zamora que es muy propicia para ello".

Trabajos de los Ilustradores. / Victor Garrido / LZA

Jesús García Bernardo se congratula de la idea del librero "porque es una manera de conocer a gente que tiene tus mismas inquietudes". Este zamorano, que combina su empresa especializada en retoque digital de fotografía de moda, con su creación más libre tiene claro que "ya se me están ocurriendo cosas para la próxima cita".

cartel de la cita. / Cedida

Además, es el autor del cartel de la cita protagonizado por una singular extraterrestre. "Quería que apareciera el volcán, que representa nuestras ideas, un lápiz y la visión. También quería darle un toque divertido y como a veces hacemos cosas un poco raras, un poco marcianas, opté por una marciana".

Entre libros, dibujos y ilustraciones... creatividad en estado puro.