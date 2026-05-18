Gastronomía, música e hinchables en el programa del Día de la Provincia de Zamora

"Celebrar ser zamoranos" y rendir "homenaje a todas las personas que hacen provincia dentro y fuera de nuestra tierra durante todo el año y que engrandecen el nombre de Zamora también durante los 365 días del año". Son los principales objetivos que expresó el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, antes de desvelar el programa de actos por el Día de la Provincia.

Jornada festiva que este año recala en Moraleja del Vino el sábado 13 de junio con un programa impulsado por la Diputación de Zamora para el disfrute de todos los habitantes.

Las actividades se iniciarán a las 11.30 horas con el podcast Mucho Cuzeo en el que los jóvenes zamoranos entrevistarán a todos los invitados. "El año pasado tuvo un gran éxito y queremos repetir", indicó López de la Parte. "Los jóvenes con alma de periodistas estarán animando y contando también curiosidades sobre el pueblo de Moraleja y toda la comarca del Vino y de pueblos adyacentes", añadió.

Al mediodía, el programa continuará con el acto institucional en la iglesia Nuestra Señora de la Magdalena donde se entregarán los premios Tierras de Zamora a los galardonados de este año. Acto que será presentado por la redactora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Leticia Galende, y el periodista de COPE Zamora, Ángel García. Evento que contará con la animación del grupo de baile Los Alfares de Pereruela y la Banda de Música Ciudad de Zamora.

Al concluir, los presentes disfrutarán de un almuerzo tras el cual proseguirán las actividades en este caso dirigidas a los más pequeños de la provincia que podrán disfrutar de hinchables gratuitos desde las 18.30 hasta las 21.00 horas en la Plaza Mayor de la localidad.

Presentación de los actos programados con motivo del Día de la Provincia 2026. / Alba Prieto / LZA

A las 19.00 horas, la gastronomía será la protagonista con una degustación de quesos que servirá para resaltar la celebración de la Feria Internacional del Queso, Fromago, y de panes, como anticipo del PanFest, que tendrá lugar en el año 2027. Pan y queso acompañado de los caldos de las Rutas del Vino de Toro, Zamora y Arribes. "Las tres rutas unidas para promocionar nuestro territorio y nuestras diferentes actividades", comentó el vicepresidente de la institución provincial.

La jornada continuará a las 20.00 horas con una exhibición de bailes populares a cargo de diferentes grupos zamoranos. Tras ella, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de música en directo gracias a la presencia de distintos artistas locales para terminar la noche "con más música y hasta altas horas de la madrugada con la macrodiscoteca Alefran", avanzó López de la Parte.

"Programa de hermandad y de convivencia con muchas actividades, muy variado y para todos los públicos con el fin de abrir el Día de la Provincia a todos los habitantes", destacó.

Colaboradores

"Va a ser un día muy especial. No vamos a defraudar", declaró el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez. El regidor se mostró muy ilusionado de ser la localidad anfitriona del evento y animó a todos los zamoranos y zamoranas a participar en los actos.

Programa de actividades por el Día de la Provincia que cuenta con la colaboración de entidades como Caja Rural de Zamora. "Es un día señalado en el calendario", manifestó Sergio Esteban, técnico de Comunicación, quien subrayó que servirá también para ir dando a conocer el Festival Internacional del Pan que llenará Zamora de actividades, demostraciones y encuentros abiertos al público en 2027.

Desde Mucho Cuzeo, Alberto Alonso agradeció que se vuelva a contar con ellos para la jornada festiva siendo una manera de incentivar la participación juvenil. "Es muy importante que se cuente con ellos, no solamente en todos estos eventos, sino también de una forma muy activa en lo que opinan y lo que creen de la provincia", afirmó.

Por último, Eva Gamazo, gerente de las Rutas del Vino, reconoció el apoyo de la Diputación en la promoción de las rutas que vuelven a unirse en la Tierra del Vino. "Con pan, queso y vino se anda el camino, así que qué mejor que hacerlo en Tierra del Vino y de la mano de la Diputación y de todas estas entidades", relató tirando de refranero popular para enfatizar un programa en el que se dará un gran protagonismo al enoturismo.