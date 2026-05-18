La escritora Ana Merino participa en una charla literaria en Zamora

La escritora Ana Merino protagonizará una charla literaria y una posterior firma dibujada con motivo de la presentación de su última novela “El camino que no elegimos” el martes 19 de mayo a las 19.30 horas en la librería Ler.

La autora estará acompañada por el escritor zamorano Luis García Jambrina, reconocido novelista y profesor universitario, que será el encargado de conducir el encuentro con una de las voces más versátiles y destacadas del panorama literario español actual.

Ana Merino forma parte del reducido grupo de mujeres que han conseguido alzarse con el prestigioso Premio Nadal, uno de los galardones literarios más importantes y longevos de la literatura española, que obtuvo en 2020 con su novela “El mapa de los afectos”. Su nombre figura así junto al de otras grandes autoras que han logrado este reconocimiento a lo largo de la historia del premio.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Merino ha construido una sólida carrera literaria caracterizada por su capacidad para moverse con solvencia entre distintos géneros.

Es autora de novelas, libros de poesía, relatos, ensayos y también una destacada especialista en el mundo del cómic y la novela gráfica, ámbito en el que ha desarrollado una importante labor académica e investigadora a nivel internacional. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha recibido numerosos reconocimientos tanto dentro como fuera de España. Todo ello sin olvidar su faceta como dramaturga, explican desde la librería.

Novela

En “El camino que no elegimos”, su nueva novela, Ana Merino vuelve a explorar las emociones humanas, los vínculos personales y las decisiones que marcan el rumbo de la vida, consolidando una trayectoria literaria marcada por la sensibilidad y la originalidad.

El evento tendrá lugar en Ler Zamora con entrada libre hasta completar aforo y permitirá a los asistentes conversar con la autora y participar en una firma muy especial y no habitual en los eventos literarios: la firma dibujada, un pequeño dibujo personalizado alusivo a la obra que es muy valorado y aplaudido por los lectores.