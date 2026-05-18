La Diputación responde a las críticas: "No se nos pueden pedir autobuses desde todos los puntos y municipios de la provincia"

El vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, respondió a las críticas de la Federación de Asociaciones Zamora en Pie por no facilitar autobuses para acudir a la protesta convocada en la capital el pasado 10 de mayo para mostrar el rechazo a los macroproyectos energéticos.

"La Diputación ha facilitado autobuses en otras manifestaciones cuando había un acuerdo unánime por los grupos para el apoyo de estas iniciativas", indicó. De este modo, López de la Parte argumentó que la institución provincial no puede financiar los autobuses desde todas las partes de la provincia.

"Nosotros podemos hacer frente a unas peticiones claras y concisas sobre los autobuses que se nos pueden pedir. No se nos pueden pedir autobuses desde todos los puntos y municipios de la provincia. Era un brindis al sol, ya que no se decía ni desde dónde, ni para recoger a cuánta gente, como si esto fuera una línea discrecional", reiteró.

Sobre cuál es la diferencia de esta con otras manifestaciones en las que sí se ha facilitado un medio de transporte, el diputado explicó que en protestas como la realizada frente a la sede de Renfe motivada por la eliminación de frecuencias y paradas, fueron los ayuntamientos los que solicitaron los autobuses. "Primero se hizo una petición desde una asociación y luego las personas se apuntaban en los ayuntamientos. Cuando ya había una cantidad suficiente de personas, se ponía el autobús", aclaró.

Asimismo, López de la Parte acusó a la asociación de tener un "interés político" y "hacer un poco de lío a los ciudadanos" al elegir la Plaza de Viriato como escenario para manifestarse "cuando la Diputación ya ha dicho rotundamente lo que tiene que decir sobre las plantas de biogás".

"La Diputación de Zamora estará siempre al lado de las reivindicaciones justas, coherentes y eficientes", concluyó.