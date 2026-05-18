David Gago: "La siguiente gran obra será la de Mercazamora"

La renovación de Mercazamora será la siguiente "obra fuerte" en la ciudad de Zamora. Proyecto que sigue en la retina de la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora y en el que se avanza de manera coherente, según los plazos previstos.

"Esto no es una cuestión de anuncios y tiene una serie de fases. Los proyectos arquitectónicos están encargados y están pedidos los presupuestos", declaró el concejal responsable del área, David Gago, en respuesta a las críticas de la formación Zamora Sí sobre la paralización de la rehabilitación del espacio.

"Si hubieran preguntado, les hubiéramos aclarado la situación", pronunció en contestación a las palabras de Eloy Tomé, sobre que se proyecte y parchee pero no se materialice en "transformar la ciudad ni en generar un entorno atractivo para nuevas empresas e iniciativas económicas".

"Nuestra prioridad en estos momentos es el Mercado de Abastos", subrayó Gago, quien argumentó que están centrados en sacar adelante el modificado de la obra.

Estudio previo

El concejal zamorano recordó que frente a un proyecto como el de Mercazamora lo primero es realizar un estudio, que ya se ha realizado y ha ofrecido distintas conclusiones que facilitaron presupuestar 25.000 euros en este ejercicio.

"Ya está pedido el proyecto arquitectónico y en cuanto lo tengan los arquitectos, en base al estudio que se hizo, comenzará la siguiente fase que será presupuestar y acometer la obra, pero siempre y cuando termine el Mercado de Abastos. No podemos colapsar el ayuntamiento con una obra tras otra", declaró.

Reforma que "hay que hacer con la suficiente cabeza" y por eso se ha llevado a cabo el estudio. "El sistema mayorista ha cambiado radicalmente en todo el país. Los sistemas logísticos ya no son los que eran y el sistema tradicional de Mercazamora no tiene sentido porque no está siendo demandado, tiene que ser más versátil en cuanto al almacenamiento", argumentó el concejal.