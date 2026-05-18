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La cultura tributa un reconocimiento al poeta Jesús Hilario Tundidor

Una treintena de artistas participan en un espectáculo multidisciplinar en el Ramos Carrión

Varios músicos y, de fondo una imagen de Hilario Tundidor. | VÍCTOR GARRIO

Varios músicos y, de fondo una imagen de Hilario Tundidor. | VÍCTOR GARRIO

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La cultura tributó un reconocimiento al poeta zamorano Jesús Hilario Tundidor el domingo en el Teatro Ramos Carrión, un espacio cultural cercano a las calles que el poeta recorrió de niño y a la plaza que lleva su nombre.

Una treintena de personas hicieron posible el espectáculo multidisciplinar titulado "La hora múltiple" que confiere visibilidad a la obra y a la figura del autor zamorano, que cosechó entre otros reconocimientos el Premio Adonáis y Premio de las Letras de Castilla y León, cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento.

En el escenario del Ramos Carrión, el poeta y periodista Carlos Aganzo presentó un acto que contó con múltiples manifestaciones artísticas. Así la interpretación estuvo presente con Isabel Ordaz o el grupo de teatro del Claudio Moyano.

Concierto espectáculo dedicado a Jesús Hilario Tundidor

El poeta Carlos Aganzo. / Victor Garrido / LZA

La danza acompañó a versos de Tundidor a través del bailarín zamorano Ángel Hernández.

La palabra poética tuvo su espacio con las voces de, entre otros, Tomás Sánchez Santiago, Jesús Losada, Juan Manuel Rodríguez Tobal o Fernando Primo.

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La parte musical correspondió a Rafa Mora y Moncho Otero, que han publicado números canciones basadas en poema del escritor zamorano, sin olvidar el cantautor, poeta y filósofo zamorano Luis Ramos, acompañado de Ana Castro; y el grupo zamorano Huckleberry, integrado por el guitarrista Sergio Portales, la clarinetista Cecilia Serrano y la cantante Elisa Encinas.

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