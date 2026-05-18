El coworking de San Martín encara su apertura tras finalizar las obras

El nuevo espacio de coworking, emplazado en el parque de San Martín de Zamora, ya está completamente finalizado y afronta ahora su última fase antes de entrar en funcionamiento. La concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de la capital, dirigida por David Gago, trabaja actualmente en la implantación de los sistemas de seguridad, la conexión definitiva a Internet y el equipamiento del centro.

Entre las actuaciones pendientes se encuentran la instalación del sistema de videovigilancia, las cerraduras inteligentes y el mobiliario definitivo para acondicionar el espacio y “darle luz”. No obstante, uno de los principales retos está siendo la elección de una infraestructura tecnológica que garantice un buen funcionamiento “de cara al futuro”, detalla Gago.

El espacio estará orientado principalmente a nuevos autónomos, jóvenes emprendedores y profesionales de paso para que cuenten en la capital con un lugar para desarrollar su actividad empresarial con todas las comodidades y garantías, así como un espacio para reunirse. “No es nada más, ni nada menos, que un espacio compartido con alquileres que sean muy versátiles y sencillos de aplicar y a un precio reducido”, explica.

El objetivo del coworking es, por tanto, ofrecer un lugar de trabajo compartido, flexible y de bajo coste para profesionales que necesiten desarrollar su actividad fuera de su domicilio o de forma temporal.

Para ello, el centro de San Martín contará con mesas de trabajo compartidas, conexión tecnológica, sala de reuniones y acceso automatizado las 24 horas del día mediante aplicación móvil y sistemas inteligentes de control de entrada. El sistema permitirá conocer quién accede al espacio en cada momento y activar automáticamente la vigilancia cuando haya usuarios dentro.

La intención del consistorio es que la gestión del centro de trabajo compartido recaiga en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, aunque todavía no existe un acuerdo firmado. “De hecho, todo lo que es la adecuación del espacio y las necesidades técnicas del mismo, la estamos haciendo basándose en el asesoramiento de la Cámara de Comercio”, aprecia el concejal.

En cuanto a su fecha de apertura, Gago evita dar una previsión de cuando podría empezar a funcionar debido a imprevistos o problemas que surgen, ajenos al interés de la concejalía o los encargados de los trabajos. “El centro ya está terminado, pero el problema lo estamos teniendo por todo lo que supone meter una canalización de Internet en el casco antiguo”, detalla.

Cuestiones que, muchas veces la gente no ve, pero que retrasan proyectos como este al requerir nuevas actuaciones no planteadas inicialmente.

Según los datos ofrecidos por el órgano cameral, los principales usuarios de este tipo de espacios son en su mayoría jóvenes, aunque también hay excepciones. «Jóvenes emprendedores, perfiles freelance y profesionales autónomos como periodistas, arquitectos, fotógrafos o ingenieros técnicos», comenta Gago. Además, el modelo también está pensado para trabajadores desplazados o personas que pasan temporadas en la ciudad y necesitan alquilar un puesto de trabajo durante unos días o semanas de forma rápida y sencilla.

Réplica en Pinilla

El modelo del coworking de San Martín tendrá su réplica en Pinilla, donde Gago anuncia que se instalará otro espacio de trabajo compartido. En concreto, estará en las antiguas escuelas del barrio. “Estamos trabajando en la idea con la Asociación de Vecinos”, avanza el edil de Promoción Económica.

En este caso, la implantación será más sencilla, ya que el espacio ya está acondicionado y únicamente requerirá labores de amueblamiento y adaptación tecnológica. El nuevo centro replicará el mismo sistema de videovigilancia y cerraduras inteligentes que se está implantando en San Martín.

La previsión inicial es que habrá entre ocho y diez puestos de trabajo en el coworking de San Martín y otras ocho plazas en Pinilla, “con la misma dinámica, mesas compartidas y zona de reuniones”, matiza.

Dos nuevos espacios de trabajo compartido a los que podrían seguir más en otros barrios de la ciudad de Zamora según la demanda existente y el funcionamiento de los mismos una vez estén operativos.