La Concha hace un taller para bailar pendones

La Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha impulsa un taller de baile de pendones el miércoles, día 20, a las 19.00 horas. La actividad está dirigida a niños a partir de cinco años y jóvenes y lo impartirá José Luis Gutiérrez "Guti", cofrade que habitualmente baila el pendón de la Concha. La finalidad de la propuesta pasa por lograr que "los niños se acerquen a conocer la historia del pendón y que los jóvenes aprendan y puedan tomar el relevo de bailar el pendón en determinados momento" explica la presidenta de la Concha, Belén Panero. n