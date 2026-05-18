Divulgación
La Concha hace un taller para bailar pendones
La Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha impulsa un taller de baile de pendones el miércoles, día 20, a las 19.00 horas. La actividad está dirigida a niños a partir de cinco años y jóvenes y lo impartirá José Luis Gutiérrez "Guti", cofrade que habitualmente baila el pendón de la Concha. La finalidad de la propuesta pasa por lograr que "los niños se acerquen a conocer la historia del pendón y que los jóvenes aprendan y puedan tomar el relevo de bailar el pendón en determinados momento" explica la presidenta de la Concha, Belén Panero. n
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
- Detenida una mujer por conducir sin carnet haciendo zigzag a la entrada de Zamora
- Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora
- Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico
- ¿Qué va a ser de Guarido? El actual alcalde de Zamora desvela el misterio
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora
- Cinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de Milán