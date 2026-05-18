Colegios, medio rural y colmenas: las claves del PSOE Zamora para interpelar a la Junta

“Defender Zamora es estar pendientes de lo que ocurre en nuestros colegios, pueblos y sectores estratégicos del medio rural. Vamos a seguir siendo la voz de los zamoranos y zamoranas en las Cortes”, señala Iñaki Gómez, procurador del PSOE Zamora en las Cortes de Castilla y León.

Con el objetivo de obtener información y exigir actuaciones en la provincia de Zamora, los procuradores socialistas han registrado una nueva batería de preguntas dirigida a la Junta de Castilla y León. La educación, los servicios en el medio rural y el cumplimiento de acuerdos aprobados por las Cortes son algunas de las cuestiones en las que están centradas estas iniciativas.

Entre ellas, los socialistas han trasladado la preocupación por los problemas de calefacción detectados en centros educativos de la provincia durante el pasado invierno, solicitando a la Junta información detallada sobre las incidencias, las actuaciones realizadas y las medidas previstas para garantizar unas condiciones adecuadas en los centros escolares. Los procuradores consideran que estas situaciones afectan directamente al bienestar y al correcto desarrollo de la actividad educativa.

Asimismo, el PSOE ha registrado preguntas relativas a los centros multiservicios del medio rural, interesándose por la situación actual, su grado de implantación y las previsiones de futuro para garantizar servicios esenciales en los municipios, especialmente en las zonas más afectadas por la despoblación.

Plan piloto de colmenas

Además, los procuradores socialistas han reclamado explicaciones sobre el grado de ejecución del plan piloto de colmenas comunitarias en Zamora, una iniciativa aprobada en las Cortes y destinada a apoyar al sector apícola y generar nuevas oportunidades en el medio rural.

Las preguntas registradas buscan conocer qué actuaciones concretas se han realizado desde la aprobación de la iniciativa, qué entidades participan, si se han habilitado ayudas específicas, cuál es la previsión presupuestaria y qué calendario maneja la Junta para su puesta en marcha efectiva, ya que, desde el PSOE, consideran que “demasiadas veces la Junta anuncia medidas o se aprueban resoluciones en las Cortes que después tardan demasiado en ejecutarse o directamente quedan paralizadas”.