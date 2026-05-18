Cinco charangas de primer nivel competirán en la segunda batalla de charangas en las fiestas de San Pedro

Cinco charangas de primerísimo nivel tomarán parte en la segunda edición de la batalla de charangas de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026.

La actividad tendrá lugar el 20 de junio, el primer sábado de los festejos, con concentración de las agrupaciones y peñas a las 19.00 horas en la plaza de Castilla y León tras lo que habrá un pasacalles hasta la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la disputa entre los grupos participantes, que se subirán al escenario que situarán en la zona más próxima a la torre de San Juan para que el público pueda situarse “en abanico”.

La batalla “es una apuesta estratégica de fiestas y porque es la segunda edición que tenemos y viene precedida de una primera edición con un éxito tremendo”, indicó el concejal de Festejos, David Gago.

El cartel promocional de la actividad. / Víctor Garrido

El edil añadió que entre las 14 formaciones que se inscribieron “una comisión ha realizado una selección de cinco charangas” que irán en desfile asignadas a las peñas y a los grupos de ciudadanos que también se acerquen para escucharlas.

Espectáculos

“El concepto charanga, como todo en el mundo del espectáculo, ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Estamos hablando de agrupaciones de gente muy profesional que tocan en las mejores bandas de música del país. Son profesionales con una carrera musical que se unen para hacer un tipo de música y que llevan a cabo espectáculos de una calidad tremenda”, con, quizás, hasta propuestas "extra" como puede ser pirotecnia, señaló Gago. El concejal del PSOE ejemplificó que la Xaranga Telotocotó, que ganó la edición del año pasado y llevará a cabo una exhibición tras la de este año, “lo que más sorprendió probablemente fueron las coreografías que hacían según estaban tocando y los bailes que hacían para animar”.

Premios

Las cinco charangas participantes provienen de Galicia, de Andalucía o de Valencia y se disputarán unos premios “atractivos”, explicó el organizador Carlos Tapia. Los premios son para el ganador 2.000 euros, 1.000 para el segundo y 500 euros para el tercero más el caché, el alojamiento y el desplazamiento hasta Zamora. En esta ocasión, las charangas zamoranas no actuarán dado que se encargan de la organización del evento y tocarán los demás días de los festejos patronales.

Carlos Tapia, de la organización. / Victor Garrido / LZA

Fiestas populares

Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 serán nuevamente “más populares” con un mantenimiento de la inversión destinada a los grupos de música de Zamora”, con “más de 40 contrataciones cerradas” para los distintos escenarios repartidos por la ciudad, a la actividad en torno a las casetas o a los pasacalles.

Gago subrayó que “no es entendible” gastar una elevada cantidad de presupuesto “en un solo espectáculo de hora y media” y aludió al coste del concierto de Leire Martínez el día de la comunidad: “Mientras yo sea el responsable de este área, no vamos a gastar 117.000 euros en una hora y media de concierto, porque eso supondría invertir prácticamente un cuarto de las fiestas de San Pedro en un día en una hora y media”.

Apuntó que llevar actuaciones al “auditorio" Ruta de la Plata de pago "está resultando ser un absoluto fiasco” porque las propuestas que “a priori podían parecer muy atractivas, la gente no ha ido a pagar esas entradas porque tenía una oferta más variada en el centro de la ciudad o por cualquier otra cuestión”.

El edil de Festejo recalcó que las actuaciones de Sanguijuegas del Guadiana y El Nido el día 24 de junio en la Plaza Mayor “van a ser un conciertazo”.