La capilla de adoración perpetua de Zamora, ya en funcionamiento

La Diócesis de Zamora ha inaugurado el domingo la nueva capilla de Adoración Perpetua Reina de la Paz, un espacio destinado a la oración continua ante el Santísimo Sacramento, situado en la calle Ramos Carrión, 18, al lado del Obispado de Zamora.

El obispo y los fieles en la nueva capilla. / VÍCTOR GARRIDO

Los actos comenzaron con la celebración de la eucaristía en la iglesia de San Andrés, presidida por el obispo de Zamora Fernando Valera.

Al término de la misa, decenas de fieles acompañaron la procesión con el Santísimo Sacramento hasta la nueva capilla, donde quedó instaurada oficialmente la Adoración Perpetua en la ciudad.

Esta capilla, que contará con misa diaria a las 8.00 horas, nace con el deseo de ofrecer un espacio abierto a todos aquellos que quieran acercarse a rezar, hacer silencio y encontrarse con el Señor en cualquier momento del día.

La adoración perpetua supone que el Santísimo Sacramento permanezca expuesto de forma continua, sostenido por los turnos de adoradores que se han ido inscribiendo durante las últimas semanas, indican desde la diócesis.