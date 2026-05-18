El Campus Viriato acoge los premios de emprendimiento universitario

El salón de actos del Campus Viriato de Zamora acogerá el próximo 5 de junio la entrega de premios del certamen Iniciativa Campus Emprendedor, donde se reconocerán las propuestas de siete estudiantes de Castilla y León que han presentado proyectos que impulsan la creación de empresas en el entorno universitario.

Integrado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) y coordinado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), los ganadores de esta decimoséptima edición pertenecen a las universidades de Burgos, León y Valladolid.

Este concurso persigue fomentar la creación de nuevas empresas y se dirige a estudiantes, profesores, personal, becarios y egresados de las universidades de la comunidad. La iniciativa cuenta un año más con la colaboración de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

Ideas innovadoras de negocio

El primer premio corresponde al trabajo “YouCanRoll”, de la Universidad de Burgos. Consiste en un reposapiés con rodillos que mejora la concentración y la postura, especialmente en personas con dificultades de atención. El segundo premio ha sido para una propuesta con el nombre de “Apositt” y consiste en una serie de apósitos médicos personalizados mediante impresión 3D para la liberación controlada de fármacos. El tercer premio es para la idea “Panacea”, una bebida vegetal fermentada elaborada a partir de pan desechado, con enfoque sostenible.

Proyecto empresarial

Por su parte, en la categoría Proyecto Empresarial, los finalistas son el proyecto “RareBio Tech”, centrado en el desarrollo de lentivirus de alta capacidad; “Caudals”, una plataforma digital que permite generar conjuntos de datos a medida mediante la colaboración de usuarios y “Luperca Médica”, otra plataforma basada en gemelos digitales que permite simular diagnósticos y tratamientos a partir de los datos clínicos de los pacientes.

Vencedores de Desafío Universidad Empresa

Por otra parte, Zamora también será la sede, el mismo 5 de junio, de la convocatoria del concurso Desafío Universidad Empresa, dirigido a investigadores universitarios y empresas con interés en desarrollar proyectos conjuntos de I+D+i, que cuenta con una dotación en premios de 46.000 euros y forma parte del Plan TCUE.

El primer premio ha recaído en el proyecto “Glyco4NPdet – Desarrollo de biosensores para la detección de nanoplásticos en agua”, que propone una solución para detectar nanoplásticos en el agua mediante biosensores basados en moléculas naturales, contribuyendo al control de la contaminación ambiental. El proyecto Lentistab ha conseguido el segundo premio, tras proponer estabilizar los lentivirus a temperatura ambiente, facilitando su transporte y uso. Por último, ha alcanzado el tercer premio el proyecto “3D-Sostmat – Materiales cerámicos sostenibles para impresión 3D”, que plantea reutilizar residuos de construcción para generar nuevos materiales aptos para impresión 3D, promoviendo la sostenibilidad.