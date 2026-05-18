El Campeonato Regional Escolar de Atletismo en Zamora corona a Palencia, Burgos, Salamanca y Valladolid

La Ciudad Deportiva de Zamora se convirtió el sábado por la mañana en el centro del atletismo escolar de Castilla y León con la disputa del Campeonato Regional en edad escolar, una cita que reunió a centros educativos y ayuntamientos de las diferentes provincias de la comunidad y que dejó títulos para Palencia, Burgos, Salamanca y Valladolid en las distintas categorías.

Zamora corona a los mejores atletas en edad escolar / Cedida

En la clasificación por centros y ayuntamientos, el IES Canal de Castilla de Palencia se impuso en cadete masculino con 38 puntos, por delante del IES Comuneros de Castilla de Burgos, que sumó 32, y del Ayuntamiento de Toro, que alcanzó la tercera plaza con 30 puntos. El resultado permitió al conjunto zamorano subir al podio regional en una categoría que completaron el IES Valles del Luna de León, con 23 puntos, y el Ayuntamiento de Alba de Tormes, con 11.

El protagonismo zamorano también llegó en cadete femenino, donde el Ayuntamiento de Benavente firmó el subcampeonato regional con 22 puntos. La victoria fue para el IES Comuneros de Castilla de Burgos, con 27, mientras que el IES Vega del Pirón de Segovia ocupó la tercera posición con 15. El Ayuntamiento de Alba de Tormes cerró la clasificación con 11 puntos.

En infantil masculino, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se llevó el título con 31 puntos, en una competición muy ajustada en la que el IES Alonso Berruguete de Palencia fue segundo con 30 y el IES Mariano Quintanilla de Segovia, tercero con 29. Por detrás se situaron el IES Politécnico de Soria, con 27 puntos; La Merced-Jesuitas de Burgos, con 26; y el Ayuntamiento del Barco de Ávila, con 24.

La categoría infantil femenina fue la más numerosa, con ocho equipos en liza. El Colegio Niño Jesús de Burgos se proclamó campeón con 49 puntos, los mismos que el IES Castilla de Soria, que quedó segundo por contar con menos primeros puestos en las diferentes pruebas. El Ayuntamiento de Venta de Baños completó el podio con 47 puntos, seguido del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, con 46. El Ayuntamiento de Toro terminó quinto con 35 puntos, por delante del AMPA Ana de Austria de Valladolid, el Ayuntamiento del Barco de Ávila y el CEIP Villalpando de Segovia.

De forma paralela, el campeonato estableció una clasificación por selecciones provinciales. Salamanca se impuso en cadete masculino con 55 puntos, por delante de Palencia, Burgos y León. En cadete femenino, el triunfo fue para Burgos, seguida de Salamanca y León. Valladolid se llevó la categoría infantil masculina tras empatar a 49 puntos con Burgos y resolver el título por puestos individuales, mientras que Salamanca ganó en infantil femenino, también empatada a 48 puntos con Burgos.

Zamora cerró su participación provincial con 25 puntos en cadete masculino, 29 en cadete femenino, 15 en infantil masculino y 20 en infantil femenino, además de los podios conseguidos por Toro y Benavente en la clasificación por centros y ayuntamientos.

La entrega de trofeos contó con la presencia del director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo; el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García; el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Javier Prada; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alesander; la diputada provincial Atilana Martínez; y la jefa del Servicio Territorial de Cultura en Zamora, Pilar Alonso.

El Campeonato Regional estuvo organizado por la Junta de Castilla y León, la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Delegación Zamorana de Atletismo.