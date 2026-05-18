Adjudicada la rehabilitación de la cubierta de la capilla del cementerio

El estado de deterioro en que se encuentra la cubierta de la capilla del cementerio municipal de San Atilano, que origina entradas de agua en el edificio, hace necesaria la rehabilitación de la misma. Obras que el Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado a la firma A Scala Obras e Ingeniería por un importe de 85.281 euros (impuestos incluidos) con un plazo de ejecución de tres meses.

La cubierta de la capilla está actualmente en mal estado de conservación, presentando una serie de deficiencias que afectan a su estructura, habitabilidad y a la integridad del retablo que alberga. El deterioro está originado por las filtraciones de agua de lluvia debido a la degradación y movimientos de las tejas por los vientos y el mal estado del sistema de pluviales, tal y como se explica en el proyecto redactado por la arquitecta Alicia Ramos Fidalgo.

La cubierta de la capilla del cementerio de Zamora está formada por una estructura principal de cerchas de madera de la tipología llamada "a la española", sobre las que se apoyan unas correas, que a su vez sirven de apoyo a los cabios (piezas estructurales alargadas dispuestas diagonalmente en los techo) sobre los que se clava la tabla que sirve de apoyo a la teja. El falso techo de la capilla está formado por un cañizo que va sujeto en unas piezas de madera ancladas a los tirantes de las cerchas.

Según se detalla en el proyecto, el deterioro de las correas es visible y aparentemente las cerchas se encuentran en buen estado. No obstante, se cree que durante las obras se detecte algún daño más, por lo que se ha previsto una partida de consolidación y refuerzo de las cerchas y el recalce de nuevas piezas de madera. Además, se prevé que parte del falso techo sufra deterioro en las obras y se precise su reparación. Contrato al que podrán optar las empresas interesadas que envíen sus ofertas antes del día 20 de mayo.