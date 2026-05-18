375 consultas canceladas en Zamora por la huelga de médicos

A pesar de que el seguimiento de esta nueva semana de huelga de médicos ha sido este lunes tan solo del 5,73% en la provincia de Zamora, lo que significa que han parado 25 profesionales de 436, los pacientes sí que han notado las consecuencias.

Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, se han suspendido 231 consultas de Medicina Familiar y Pedriatría, a las que se suman 144 consultas externas. En el caso de estas últimas, las suspensiones suponen un 18% de las citas que había concertadas durante la jornada. Además, se han suspendido dos intervenciones quirúrigcas y 25 pruebas diagnósticas.

En el conjunto de Castilla y León la huelga ha tenido un seguimiento del 15,63%, ya que ha estado secundada por 1.103 médicos de 7.055 efectivos disponibles en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 20 % en Atención Hospitalaria (913 profesionales en huelga) y del 8 % en Atención Primaria (190 en huelga).

Zamora ha sido, junto con Ávila (5,71%), la provincia con menor seguimiento del paro, mientras que en el otro extremo se ha situado León, con un 24%.

En total, se han cancelado 4.972 consultas de Medicina de Familia y Pediatría, 3.625 consultas externas, 187 intervenciones quirúrgicas y 415 pruebas diagnósticas.

La huelga continuará hasta este viernes 22 de mayo.