Zamora suma 25 autónomos y consolida el repunte del comercio

La ciudad de Zamora registró durante el pasado mes de abril un total de 25 nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), unos datos que el concejal de Promoción Económica, David Gago, considera muy positivos y que reflejan, según apunta, que la ciudad está funcionando y que las políticas de dinamización impulsadas están dando resultados. Las cifras, correspondientes únicamente a la capital zamorana, muestran un crecimiento especialmente significativo en sectores vinculados al comercio, la construcción y los servicios de proximidad.

En concreto, durante el mes de abril se dieron de alta cinco autónomos vinculados al sector de la construcción y otros cinco relacionados con talleres de reparación y mantenimiento de vehículos, así como peluquerías y centros de estética. A ellos se suman tres nuevas actividades jurídicas y otras tres ligadas al comercio mayorista y minorista. Por su parte, las actividades financieras y de seguros, junto con las relacionadas con la educación, generaron cuatro nuevas altas. Además, también se registraron nuevos autónomos en hostelería; telecomunicaciones y programación informática; actividades sanitarias y servicios sociales; industria manufacturera; y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Cifras que corresponden al periodo posterior a la Semana Santa, ya que las altas asociadas al movimiento económico que genera el evento religioso se formalizaron mese antes. "Son datos que avalan que las acciones que se están llevando a cabo están funcionando", señala Gago, quien subraya la apuesta del consistorio en colaboración con las asociaciones de empresarios, Azeco y CEOE, por el sector autónomo y, en concreto, por la revitalización del comercio.

La avenida Galicia cuenta, desde hace unos días, con un nuevo comercio. | VÍCTOR GARRIDO

Uno de los aspectos más llamativos es el aumento de nuevos autónomos que optan por el pequeño comercio como sector para desarrollar su futuro profesional. De este modo, mientras en otras provincias cercanas disminuyen los empresarios vinculados a esta actividad, en Zamora aumentan. Incipiente etapa de recuperación y reactivación económica en la capital que se refleja, por ejemplo, en reciente apertura de un comercio textil en el barrio de San José Obrero. Inauguraciones cada vez más frecuentes que están provocando la recuperación de las zonas comerciales más tradicionales. "La clave está en fortalecer un comercio de confianza, de proximidad, que te va a ofrecer mejores servicios y atención personalizada", valora Gago.

Recuperación de la actividad en los barrios y en el centro

No todo son cierres, al contrario, la situación comienza, poco a poco, a darse la vuelta y los anuncios de inauguraciones de establecimientos son cada vez más frecuentes. "Se está notando un repunte. Por ejemplo, la calle de los Herreros ha quedado prácticamente cubierta, con casi el 100% de los bares abiertos o en San Torcuato, una zona que estaba absolutamente machacada, entre la calle Benavente y la calle del Riego, vemos como poco a poco ha ido llenándose de comercios", detalla David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

Nuevos inquilinos de locales que llevaban tiempo vacíos y que abren con grandes esperanzas sus persianas. Gestos que significan mucho en una ciudad como Zamora. "No somos nada pesimistas, todo lo contrario, somos bastante optimistas", expresa el edil. Entusiasmo que radica también en el incremento poblacional de la ciudad. "Estamos por encima de los 61.000 habitantes y eso se está notando. Están viniendo personas que quieren iniciar un nuevo futuro en la capital con nuevas empresas y el comercio está siendo una opción", aprecia.

En este punto, destaca también el papel que está desempeñando la Oficina Municipal de Relevo Generacional, impulsada desde su concejalía hace poco más de un año. Servicio desde el que ya se han gestionado decenas de casos de traspasos y continuidad empresarial permitiendo mantener abiertos negocios históricos de la ciudad desde cafeterías hasta administraciones de lotería, ferreterías, kioscos, talleres o fruterías.