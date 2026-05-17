Zamora, a las puertas de los 34 grados: el tiempo que hará en la ciudad esta semana

Zamora dará un giro radical al tiempo en los próximos días, pasando de jornadas marcadas por el fresco y la inestabilidad a un ambiente claramente veraniego, con temperaturas que superarán los 30 grados a partir de mediados de semana alcanzando incluso los 34 en los mercurios.

Tras varios días con sensaciones más propias de primavera inestable, hoy domingo 17 se presenta ya estable, con cielos poco nubosos y temperaturas suaves que rondarán los 21 grados, según la Aemet. La mejoría continuará el lunes 18, con sol y máximas que subirán ligeramente hasta los 22 grados.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El ascenso térmico será más evidente el martes 19, cuando los termómetros alcanzarán los 24 grados en una jornada tranquila y sin precipitaciones. A partir de ahí, el cambio será claro: el miércoles 20 marcará el inicio del calor más intenso, con máximas que rozarán los 29 grados.

El calor se hará plenamente notar el jueves 21, cuando Zamora superará la barrera de los 30 grados, llegando hasta los 31 en una jornada completamente soleada.

Mientras tanto, el entorno de la provincia de Zamora en Castilla y León continúa con episodios tormentosos que la provincia ya atravesó jornadas atrás.