Dos sesiones como cierre de curso: De la trayectoria vita y espiritual del papa León XIV a los problemas de los pisos turísticos.

El responsable de la edición de la Biblia de Nuestro Pueblo y del Evangelio Diario en la Compañía de Jesús, Armando Jesús Lovera, presenta el martes el libro "De Roberto a León. Amistad, memoria y misión", un testimonio sobre el camino vital y espiritual de Robert Prevost, el actual papa León XIV, narrado desde la cercanía de una amistad forjada desde los años compartieron en Trujillo, en Perú.

El papa León XIV con su amigo Armando Jesús Lovera. | CEDIDA

A través de recuerdos, conversaciones y experiencias compartidas, la relación con la familia Prevost, su historia de inmigración y su vínculo determinante con la figura del gran León XIII, el volumen abre una mirada al pontificado.

La presentación será en la sesión del CLUB LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA el martes 19 de mayo a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario con entrada libre hasta completar el aforo del recinto.

Pisos turísticos

El broche final al curso del foro del diario lo podrá el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Almenar Belenguer, quien aproximará a la problemática de la propiedad horizontal y los pisos turísticos el jueves 21 a las 20.00 horas en el Colegio Universitario.

Almenar, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia ingresó en la carrera judicial por oposición en 1989 y sirvió en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sagunto, y, ya como magistrado, en los Juzgados de lo Penal número 2 y de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Pontevedra, hasta que en enero de 2002 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y de su Sección Primera, con competencia en materia civil y mercantil.

Elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial en septiembre de 2008, a la finalización de su mandato en diciembre de 2013 se reincorporó a la Audiencia de Pontevedra como presidente de la Sección Primera, destino en el que permaneció hasta su designación para el alto tribunal, según indica en la web del Poder Judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Almenar Belenguer. | CÉSAR DELGADO

Ha sido miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y mercantil y representante español en el Consejo Consultivo de Jueces, órgano asesor del Consejo de Europa en materia de Justicia (2002/2008).

Profesor de la UNED y, entre 2000 y 2008, coordinador del área de derecho procesal de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Pontevedra, ha participado en numerosas actividades de formación en el ámbito nacional (CGPJ, Colegios profesionales, Fiscalía y Universidades) e internacional (elaboración y aplicación de módulos instruccionales para jueces en Centroamérica, en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

Es autor de monografías, colaboraciones en obras colectivas y artículos en revistas. En 2001, el Colegio de Abogados de Pontevedra le nombró Colegiado de Honor.