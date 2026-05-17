París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026

Tras Panorama y La Misión, llegará a Zamora la orquesta París de Noia durante las próximas Ferias y Fiestas de San Pedro. La concejalía de Festejos y Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, dirigida por David Gago, completa así su propósito de traer a espacios céntricos de la ciudad a las mejores agrupaciones del panorama nacional actual. La formación gallega, integrada por una veintena de artistas, destaca por su potente puesta en escena, despliegue técnico y un repertorio pensado para todos los públicos. Espectáculo que podrán disfrutarán los zamoranos y zamoranas la noche del jueves 24 de junio en la avenida de La Feria, tal y como ha podido confirmar LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La llegada de París de Noia da continuidad a la línea iniciada en 2024 con la actuación de Panorama y reforzada el pasado año con La Misión, dos de las formaciones más seguidas del circuito nacional. No obstante, Gago avanza que este año no habrá solo una gran orquesta en la programación, sino dos. Nombre que se desvelará más adelante y que augura será otro de los platos fuertes de unas fiestas que buscan seguir creciendo en participación y ambiente. Festejos que amplían su duración habitual para aprovechar al completo los dos fines de semana.

La programación arrancará el viernes 19 de junio con la tradicional concentración de peñas y la escenificación de la Leyenda de la Gobierna. Jornada inaugural en la que la Renovation Experience de Ricky Galende hará vibrar al público que se acerque hasta la Plaza Mayor de Zamora. Punto de partida a diez intensos días que se cerrarán con un grupo vinculado a la música de décadas pasadas. Fórmula que ha tenido buena acogida en años anteriores y que busca combinar propuestas actuales con actuaciones de carácter más nostálgico para llegar a diferentes generaciones.

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Primer adelanto de una programación dirigida a todo tipo de públicos que busca además dinamizar la ciudad para que sea también un foco de atracción de visitantes durante los últimos días del mes de junio.