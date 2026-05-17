Nina Gramunt, neuropsicóloga: "El alzhéimer, a nivel cerebral, empieza antes de aparecer sus síntomas"

La experta en alzhéimer Nina Gramunt impartirá este miércoles, 20 de mayo (20.00 horas) una charla en el Seminario de San Atilano de Zamora para conmemorar los 30 años de AFA Zamora.

¿Cuándo debe saltar la voz de alarma ante un posible caso de alzhéimer?

Todo el mundo conoce la enfermedad por esos primeros síntomas más habituales y característicos como son las pérdidas de memoria reciente. Pero también es cierto que estos síntomas, a veces, pueden alertar falsamente, porque la memoria es voluble y pueden ser, en realidad, simples problemas de atención. La pista nos la da el que estos problemas de memoria contrasten mucho con recuerdos más antiguos, con conocimientos generales y cuando supongan un cambio relevante a cómo ha sido siempre esa persona. Es decir, cuando no lo podamos atribuir a causas o circunstancias pasajeras.

¿A qué pueden deberse esas pérdidas fortuitas de memoria?

A estar viviendo un momento estresante, un duelo, una jubilación reciente, un cambio de medicación, estar pasando por una determinada enfermedad o haber sido sometido recientemente a alguna intervención quirúrgica. Situaciones que, en definitiva, pueden afectar al estado de ánimo o a la cognición en general.

¿Hay que mantenerse en guardia por otros aspectos?

Es importante ver si esas pérdidas de memoria están teniendo una progresión, sin mantenerse estables, o que, una vez resuelta la situación estresante, la persona no retorna al nivel previo.

¿Cómo es posible que el cerebro sea capaz de retener recuerdos de niñez y no acordarse de quién nos vino a visitar ayer?

Está relacionado con que una de las primeras alteraciones neuropatológicas que se dan en el cerebro de una persona afectada por la enfermedad de Alzheimer está relacionada con un área anatómica cerebral cuya estructura central se llama hipocampo, fundamental para crear y codificar nuevos recuerdos e informaciones. En cambio, para recuperar aquellas informaciones que ya fueron registradas y almacenadas anteriormente, cuando el hipocampo estaba funcionando perfectamente, esta estructura no es tan necesaria. Esto explicaría que la codificación de sucesos recientes, que depende de la indemnidad del hipocampo, no se realice correctamente, mientras que es sencillo recuperar aquellas informaciones del pasado, porque fueron registradas cuando estaba totalmente preservado.

¿Cuánto tiene de hereditaria esta enfermedad?

Hereditaria significa que está genéticamente determinada, es decir, que por el hecho de haber heredado un gen mutado, de nuestro padre o madre, sí o sí vas a desarrollar la enfermedad. Esto en el alzhéimer solo sucede en torno a un 1% de los casos, o sea, que es muy poco frecuente, aunque no significa que no haya factores genéticos que influyan en su desarrollo, porque hay algunos genes que sí que nos pueden hacer comprar más boletos en esta desafortunada lotería. Además, hay otros factores de riesgo, que son los que llamamos modificables, que pueden ayudar a modular el impacto de la genética.

Nina Gramunt Fombuena, neuropsicóloga de la Fundación Pasqual Maragalla / Cedida / LZA

¿Hasta qué punto puede funcionar la prevención para frenar el alzhéimer?

Hoy en día está muy en boga la promoción de la salud cerebral a lo largo de la vida. Desgraciadamente, no tenemos ninguna fórmula mágica que actúe como una vacuna preventiva para el alzhéimer y el riesgo cero no existe, pero sí que es verdad que cada vez tenemos más evidencia científica de que el desarrollo de la enfermedad se debe a muchos factores que llamamos de riesgo. Algunos no son modificables, como la genética, la edad o el sexo, ya que existe una hipótesis muy abierta, en estudio aún, de que esta enfermedad es más desfavorable para las mujeres.

¿Y cuáles se pueden controlar?

Todos los que tienen que ver con la promoción de la salud cardiovascular, aquello tan sabido de que lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro. Se trata de ejercicio, dieta y evitar hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol. Sabemos que esos hábitos inciden directamente en la protección neuronal, por tanto, en la salud del cerebro a lo largo de la vida. También está el sueño reparador, aunque sean menos horas, pero de calidad, ya que durante ese tiempo el cerebro activa mecanismos de limpieza de restos tóxicos acumulados durante días. La actividad cognitiva, nuevos aprendizajes y retos ayudan a que el tejido cerebral sea más denso, a que se generen más conexiones entre neuronas. También la socialización, el estar en contacto con gente nos aleja de la soledad no deseada y puede mejorar el estado de ánimo. Otros factores son la revisión de la vista y el oído, porque si no vemos ni oímos bien, se disminuye la estimulación del cerebro. La buena noticia es que, aunque no tengamos una fórmula infalible, son muchos los factores sobre los que podemos actuar para bajar el nivel de riesgo.

Aunque no exista esa fórmula mágica, ¿en qué aspectos está avanzando la investigación actual?

Básicamente, en dos. Por un lado, en la detección precoz. Hace años que sabemos a ciencia cierta que la enfermedad de Alzheimer a nivel cerebral empieza antes de la aparición de los síntomas, de manera similar a como se supo en su día en los procesos de cáncer, que no empezaban con la con la palpación de un bulto o un sangrado, sino que cuando estos aparecían quería decir que ese órgano ya llevaba tiempo acumulando alteraciones. Se están desarrollando cada vez pruebas de detección basadas en lo que se llama biomarcadores, que son chivatos de lo que está sucediendo en el cerebro, cada vez menos costosas y menos invasivas, como puede ser a partir incluso de un análisis de una gota de sangre. Todavía no lo tenemos a disposición de manera de cribado masivo, pero llegará. Por otro lado, están apareciendo nuevos tratamientos que son capaces de alterar el curso biológico de la enfermedad, o sea, de deshacer acumulaciones de proteínas anómalas en el cerebro a causa del alzhéimer.

¿Son noticias para la esperanza?

Es un paso de gigante, aunque todavía no tenemos, ni mucho menos, la perfección terapéutica y hay muchas consideraciones para que esto esté disponible, pero esperemos tenerlo más pronto que tarde en nuestro sistema sanitario. Además, en el caso del diagnóstico precoz, se está dando una oportunidad de intervenir cuanto antes y poder vivir plenamente con la enfermedad durante más años. Se puede diagnosticar a personas en momentos en los que todavía son muy conscientes y tienen sus capacidades cognitivas suficientemente preservadas como para poder decidir, tomar decisiones sobre su futuro, hablar y planificar. Todos estos avances configuran un panorama muy distinto del que había hace pocas décadas, por eso se habla de que estamos ante un cambio de paradigma.

Los hábitos de salud cardiovascular inciden directamente en la protección neuronal

¿Se puede ofrecer calidad de vida a un paciente con alzhéimer?

Un diagnóstico de estas características cae como una onda expansiva en el entorno familiar y se puede hablar entonces de prevención terciaria, si se ha llegado tarde y los síntomas ya están muy presentes. Pero se puede seguir trabajando para fomentar el bienestar y la calidad de vida, tanto de la persona enferma como de los que cuidan y de su entorno familiar. Y eso pasa por obtener información rigurosa y de calidad. Por eso, es tan importante la labor de divulgación que hacen entidades como la Fundación Pascual Maragall. Hay que entender que la persona sigue siendo la misma y el alzhéimer es un atributo. Desde esa perspectiva, se pueden hacer muchas cosas dignificantes que promuevan el bienestar y la calidad de vida.

¿Ya está más asimilado que el cuidador también tiene que ser cuidado o todavía es necesario hacer pedagogía en este aspecto?

Hay que continuar haciéndola, aunque es cierto que se está avanzando, pero, claramente, no es suficiente. Continúa siendo, además, una labor que recae mucho en las entidades sin ánimo de lucro, en las asociaciones de familiares, en ONG o en entidades como la nuestra. Cada vez hay más conciencia, pero no es suficiente.

La Fundación Pasqual Maragall ha llegado a su mayoría de edad, ¿qué se ha logrado en estos 18 años de trayectoria?

Indiscutiblemente, está avanzando de una manera muy firme y muy sólida, persiguiendo su misión, que viene del mandato y legado de Pasqual Maragall, cuando anunció públicamente que le habían diagnosticado la enfermedad, subrayando que en ningún lugar estaba escrito que el alzhéimer fuera invencible. Así que nuestra visión es un futuro sin la enfermedad o, por lo menos, sin esta parte visible de los síntomas. Cuatro años después de la puesta en marcha se creó su propio centro de investigación y, actualmente, contamos ya con siete líneas de investigación y se está avanzando muchísimo en colaboraciones con otros centros. Tenemos nuestro propio programa de becas, contamos con un laboratorio de biomarcadores en fluidos para, precisamente, avanzar en esta investigación en la detección precoz. Ese crecimiento exponencial también se está logrando en el área social, con el apoyo a personas cuidadoras o recientemente diagnosticadas. Vamos a un ritmo, yo creo, imparable y realmente estamos muy orgullosos de dar sentido al propósito de Pasqual Maragall.

¿Cómo se financian todas estas iniciativas, tanto científicas como sociales?

Nuestra financiación tiene un carácter eminentemente privado, con una base social en crecimiento a la que le estamos infinitamente agradecidos y que creo que es un reflejo de la acogida que el trabajo bien hecho. Contamos con alrededor de 115.000 socios y tenemos también un consejo de mecenazgo. Estamos agradecidísimos y seguiremos concienciando de la necesidad de creer en la investigación bien hecha.

¿Cuál es su papel en la fundación?

Entré en enero de 2012 y he pasado por diferentes roles. Pero incluso antes de trabajar aquí ya tenía experiencia en el estudio, conocimiento, práctica clínica y docencia de la enfermedad de Alzheimer. En la actualidad, mi función se centra básicamente en formar y divulgar, aprovechando todos estos años de conocimiento ligados a una casi afición personal, que es comunicar, explicar y establecer puentes entre ciencia y sociedad de una forma lo más pedagógica posible.

¿Cómo puede ayudar el hablar abiertamente de esta enfermedad, como hizo en su día Pasqual Maragall?

Es importantísimo para combatir el estigma que existen en estas enfermedades vinculadas al cerebro y la salud mental, convirtiéndose en un síntoma añadido que, a veces, hace tanto o más daño que los propios síntomas de la enfermedad. El hecho de sacar la enfermedad a la luz ayuda a que sea más fácil el conocimiento, la sensibilización, el recibir el apoyo. Y para eso es muy importante que tanto personas anónimas como, particularmente, personas conocidas, lo hagan. Son muy de agradecer estos gestos, porque ayudan a entender que nadie está libre de ella y que recluyéndonos en casa vamos seguramente a empeorar la situación y va a ser mucho más difícil recibir comprensión y ayuda.

No tienen el nivel de una fundación como en la que trabaja, pero, ¿qué importancia les otorga a pequeñas instituciones, como AFA Zamora, en su labor de ayuda a los pacientes?

Este tipo de asociaciones también hacen un trabajo excepcional, que es dotar de información sobre los recursos legales existentes, herramientas de protección jurídica, programas de estimulación, programas de asesoramiento a las familias... Es decir, de alguna manera, es empoderar y apoyar para ayudar a entender que un diagnóstico de alzhéimer no es un final de vida, que por delante puede haber muchos años y que esos años se pueda aprender a vivirlos de otra manera. Aunque al principio parezca imposible, se puede seguir disfrutando de la relación con esa persona para que también ella, durante el máximo tiempo posible, pueda preservar la capacidad de tomar decisiones, teniéndola en cuenta para fomentar su dignidad y su historia de vida.