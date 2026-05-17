El Museo Etnográfico de Castilla y León renueva su tercera planta para mirar a la artesanía actual

El Museo Etnográfico de Castilla y León está realizando una de las modificaciones más relevantes de su exposición permanente desde su apertura, hace más de 20 años.

La tercera planta, ahora cerrada y que estaba centrada en el mundo del barro, pasará a convertirse en un espacio más vivo, con una mayor presencia de la artesanía contemporánea de Castilla y León y con capacidad para acoger exposiciones temporales.

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El nivel tendrá dos grandes ámbitos. Por un lado, se habilitará una introducción general al museo a través de una grabación del dúo de artes escénicas Los Torreznos, vinculada a su obra sobre la cultura. Esta bienvenida ofrecerá al visitante "un guiño" inicial sobre la amplitud de significados asociados al concepto de cultura antes de adentrarse en la exposición permanente, indica el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, Pepe Calvo.

Una de las fachadas del Museo Etnográfico de Castilla y León. / Víctor Garrido / LZA

La otra apuesta corresponde a la creación de un espacio dedicado a la artesanía contemporánea de Castilla y León para "regionalizar más el museo" y evitar que el discurso expositivo se limite únicamente al pasado, "que no sea todo antaño, que haya hogaño también", sintetiza el director.

Para esta parte del proyecto, el Museo Etnográfico de Castilla y León va de la mano de la Asociación de Artesanos de Castilla y León para establecer un ciclo expositivo regional dedicado a artesanos contemporáneos. El planteamiento recoge que esta muestra tenga una duración "de dos o tres años", tras los cuales se renovaría su contenido.

Además, el centro regional creará otro ámbito destinado a exposiciones temporales con, al menos, tres propuestas al año. De hecho, la nueva zona todavía no se ha inaugurado y ya tiene comprometido muestra. "Existe una necesidad y una demanda muy grande para exponer", atestigua Pepe Calvo, que ve en el museo un posible "trampolín de proyección" para creadores de Castilla y León.

La renovación pretende también poner en valor el trabajo artesanal y artístico generado en la región al tiempo que abrir un debate sobre esta división, "muy en tela de juicios a estas alturas ya del siglo XXI", remarca el director del Etnográfico.

Visitantes en la planta tres tiempo atrás. / Archivo

La tercera planta contará con un espacio dedicado a Herminio Ramos y su aportación a la Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular de Zamora a través de la exhibición de las piezas vinculadas al certamen que lleva su nombre puesto en marcha hace más de un lustro.

La modificación cuenta con un presupuesto limitado. El propio responsable del centro admite que la transformación se realizará con "criterios de reciclaje, sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos disponibles". "Tendremos que hacer ciertas inversiones, pero va a ser realmente modesto el gasto" atestigua.

Más mejoras

La remodelación forma parte de una serie de actualizaciones planteadas por el Museo Etnográfico. Entre las mejoras pendientes figuran la reorganización de la colección de arte pastoril en la planta primera, una actuación que precisa de "una inversión museográfica mayor", con nuevas vitrinas, iluminación específica y "un montaje más ambicioso".

También se contempla en la planta menos uno, centrada en el trabajo y la subsistencia tradicional y donde se exhibe herramientas de producción agrícola y ganadera, el hogar tradicional, industrias domésticas y utensilios vinculados a oficios históricos perdidos, la creación de una sala de escucha y visualización dedicada al patrimonio inmaterial, especialmente videográfico, aunque su realización podría abordarse el próximo año.

Donaciones

La planta cero, titulada "El tiempo y los ritos" que ahonda en los ciclos temporales, las fiestas populares y el entorno geográfico con piezas como las mascaradas, estrena la apertura de un espacio dedicado a las donaciones, cuya inauguración está prevista para el 19 de mayo.

En él se exhibirá de manera periódica objetos que han ingresado en la colección del Museo Etnográfico a través de donaciones realizadas de manera altruista por particulares o familias e incluso instituciones.