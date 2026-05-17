El laberinto de los jóvenes para acceder a la vivienda

En España solo el 30% jóvenes es propietario de una vivienda y este porcentaje no ha dejado de caer desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. Este grupo de edad es el que más está sufriendo la crisis de accesibilidad, al ser el eslabón más débil a causa de sus bajos salarios. Sin embargo, hay hueco a la esperanza, aunque no esté exenta de esfuerzo, sacrificios, e, incluso, de la decisión de iniciar una nueva vida fuera del lugar de residencia, porque es obvio que acceder a una casa no es igual de fácil o difícil en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián que en localidades de la España vaciada. Mientras el aumento de la oferta y las medidas de las distintas administraciones hacen efecto, las donaciones de padres a hijos se sitúan como una de las fórmulas de acceso.

Según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, que utiliza datos de 2024, el 70,6% de los hogares son la vivienda principal de su propietario. Aunque se trata de un porcentaje muy alto frente a los estándares europeos –que se sitúan en el entorno del 50%–, la realidad es que no ha dejado de caer: concretamente, se alcanzó el punto más alto en 2011, cuando el 82,5% de las familias tenía una casa. Estos porcentajes son una media, ya que en el caso de los jóvenes estos descienden considerablemente. En 2011, el 69,3% de los menores de 35 años residía en una vivienda en propiedad, umbral que no ha dejado de caer, con un desplome cercano al 50% hasta 2022, cuando se alcanzó el mínimo de la serie, en el 31,8%, con un ligero repunte en los últimos años hasta el 36,6%.

Mirando el vaso medio vacío, dos de cada tres jóvenes se han visto abocados a vivir de alquiler —o en casa de sus padres—. Mirándolo medio lleno, uno de cada tres menores de 35 han logrado comprarse una casa.

La entrada

La gran problemática que subrayan todos los jóvenes que han sufrido para comprar su vivienda es la entrada. Los bancos –normalmente– solo otorgan de hipoteca el 80% del precio o del valor del piso. Esto obliga a los compradores a tener un ahorro del 20% –lo que popularmente se conoce como entrada– y los gastos asociados a la operación: el principal, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en casas de segunda mano, que oscila entre el 6% y el 12% dependiendo la comunidad autónoma, además de otro 2% o 4% destinado al pago de la tasación, los honorarios del notario y el Registro de la Propiedad.

Esto se traduce que para comprar una vivienda media, cuyo precio alcanza los 217.400 euros, según el Consejo General del Notariado, un joven tiene que disponer en una cuenta corriente de unos 43.480 euros de entrada y unos 21.740 aproximadamente de gastos en el mejor de los casos. Más de 65.000 euros, una cuantía no accesible para todos. De ahí que muchos tengan que recurrir a la ayuda paterna.

Donaciones en auge

Las donaciones de padres a hijos para comprar una vivienda son una tendencia en auge. Según los notarios, el número de donaciones de dinero líquido, inmuebles u otros bienes crecieron un 13% en el último año, hasta las 225.317, un 30% más que en 2023 y más del doble de las que se registraron en 2016.

Eugenia Sans, subdirectora general de la tasadora Gloval, mantiene que para los menores de 35 años "la barrera decisiva ya no es solo la cuota hipotecaria, sino la falta de ahorro previo en un contexto de salarios rezagados y los alquileres en máximos". "El activo residencial conserva atractivo económico y financiero, pero cada vez queda más lejos del segmento llamado a asegurar el relevo generacional del mercado. El resultado es un aplazamiento estructural del acceso a la propiedad y, con ello, de la capacidad de acumular patrimonio", añade.

Los salarios, el gran freno

Más allá del freno que supone el disponer de la entrada necesaria para comprar la vivienda , esta se puede suplir con años de ahorro o la ayuda familiar. Pero lo que no es sencillo cambiar son los ingresos, el salario, el gran factor que permite o impide adquirir una vivienda.

Regresando al ejemplo anterior, en el caso de la vivienda de 217.400 euros, el banco financiará unos 173.920 euros. Sin embargo, obviando que el comprador ya tiene la entrada, no concederá la hipoteca si la cuota mensual del crédito supone más del 30% o 35% de sus ingresos netos mensuales. Esto no pasaba antes de la crisis, cuando la banca permitía a las familias destinar a este fin más del 50% de sus salarios porque entendía que en los siguientes años este porcentaje bajaría según mejorasen las expectativas laborales.

Esa hipoteca de 173.920 euros se traduce en una letra mensual de 880 euros, tomando como condiciones la media de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El banco solo otorgará esa hipoteca a una familia cuyos ingresos netos mensuales sean superiores a 2.500 euros al mes, que equivale a un sueldo bruto anual por encima de los 40.000 euros.

Menores de 35 años propietarios de una vivienda. / Z

Esto contrasta con la renta media por hogar española, que se sitúa en 38.994 euros anuales. Es decir, una familia media no puede comprar un piso medio. "En el mercado actual solo pueden comprar gente cuya familia tenga dinero o le haya ido bien en un negocio. También parejas y funcionarios. No puede ser que la única solución sea trabajar para lo público", apunta sobre la desventaja de los trabajadores por cuenta ajena Álvaro Rodríguez.

"El igualitarismo salarial absurdo que se da está frenando el que los jóvenes más preparados tengan una retribución acorde con el valor añadido que aportan, debido a que las empresas ajustan costes para poder pagar la subidas de trabajos de menor cualificación a las que les obliga la ley. Esto está provocando una expulsión hacia el exterior de nuestros jóvenes mejor formados y los que aquí se quedan con muy buena formación pierden poder adquisitivo y tienen dificultades para poder acceder a la compra de la vivienda", resume José María Rotellar, economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Victoria.

En esto una vez más, comprar lo más lejos de una gran ciudad abarata mucho el precio. Por eso la solución que le queda a muchos jóvenes es empezar de cero lejos de su tierra natal.

Otra de las casuísticas que afrontan muchos jóvenes es la de comprar lejos de su lugar de trabajo. Descartar la capital de provincia o las ciudades más pobladas, y por tanto con mayor problema para acceder una vivienda, es lo más habitual. En la zona urbana, la mayoría de los precios es inasequible para los jóvenes, que en muchos casos se ven obligados a alquilar casa -o comprar, si se dispone de capital suficiente, en zonas rurales más o menos apartados del centro de trabajo.

En Zamora

La emancipación juvenil en Zamora está en mínimos, con apenas un 13,8% de los jóvenes menores de 30 años viviendo fuera de la casa de sus padres, según la estadística más reciente aportada por el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Una situación preocupante que ha obligado a la Junta a tomar medidas como la puesta en funcionamiento del Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros al mes a modo de ayuda de acceso a la vivienda. Los requisitos para su solicitud es tener entre 18 y 35 años, acreditar rentas de trabajo y que los ingresos anuales sean inferiores a tres veces el IPREM.

Y es que el precio de la vivienda tanto en alquiler como en compra se encuentra disparado en la provincia de Zamora. Arrendar un piso en la capital ahora mismo es hacerlo en un contexto de subida histórica del 42,8% en el último año, el mayor incremento registrado en toda la región. Esta subida sitúa el precio medio del alquiler en la ciudad en 10,71 euros por metro cuadrado, consolidando un cambio de tendencia en un mercado que tradicionalmente se había mantenido entre los más baratos del país. Además del incremento anual, los datos muestran una aceleración reciente en el último mes, con un incremento del alquiler de un 11,1%, según los últimos datos del Índice Inmobiliario elaborado por Fotocasa, correspondientes al mes de febrero de 2026.

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En Zamora, eso sí, pagar una hipoteca sale más barato que pagar un alquiler. 262 euros es la diferencia entre la cuota de la hipoteca de una vivienda de dos dormitorios o el arrendamiento de un domicilio con las mismas características en la capital de Zamora. En concreto, la hipoteca media se sitúa en 357 euros, mientras que la mensualidad de la renta está en 619 euros, un 42% más caro al mes. Diferencia que es mucho más elevada que la media de España donde la compra de una vivienda de dos habitaciones exige un pago hipotecario mensual de 698 euros, mientras que la renta es de 1.088 euros, lo que hace que la cuota hipotecaria sea un 36% más económica.