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La floración del espino albar, un espectáculo natural que marca la primavera en Zamora

La floración de este arbusto nativo, apreciado por su aroma y vistosidad, se prolonga durante abril y mayo en la provincia zamorana

La flor del espino

La flor del espino

José Alfredo Hernández

La floración del espino albar (Crataegus monogyna Jacq., 1775), dotada de extraordinaria vistosidad y dulcemente aromática, constituye uno de los momentos centrales de la primavera en los campos y montes zamoranos. Dependiendo de la altitud, las precipitaciones o la exposición, en diferentes localidades de la provincia se prolonga durante los meses de abril y mayo, principalmente.

Se encuentra de forma natural en toda Eurasia y en África de norte. Es frecuente en la península ibérica, pero escaseando en la zona meridional en la que se sitúa en montañas y vaguadas. Aparece en casi cualquier tipo de bosque, donde suele formar parte del sotobosque o integrando setos u orlas junto a otras especies espinosas como las zarzamoras (Rubus spp) y los escaramujos o agavanzos (Rosa spp).

Los arbustos espinosos autóctonos de la familia de las rosáceas son elementos fundamentales dentro de la flora nativa de nuestros bosques y campiñas, cumpliendo un papel protagonista al proporcionar alimento y refugio a un considerable número de especies de nuestra fauna. Son, sin embargo, los grandes olvidados a la hora de realizar repoblaciones forestales y, de hecho, no resulta sencillo encontrarlos en los viveros.

Concretamente, los frutos del espino (mayolinos, amaulinos, amayuelos…) son muy apreciados y consumidos por una gran variedad de aves como los mirlos, zorzales, estorninos, picogordos, camachuelos, petirrojos y palomas torcaces y mamíferos como las garduñas, los tejones y los zorros que contribuyen así a la difusión de la especie. Además, orugas de varias especies de lepidópteros como la blanca del majuelo y la chupaleches se alimentan de sus hojas.

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Este notable arbusto recibe una gran diversidad de denominaciones vernáculas en nuestras comarcas, tales como espino mayolino, mayuelino, mayuelo, amayuelo, maulino o amaulino, espino blanco, espino macho, espino resplandor, espinero, espino cambrión, escambrión, amayulal y mayolinal, entre otras muchas.

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