El coste del primer Centro Cívico de Zamora sube 1,1 millones, casi un 20%

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio acaba de aprobar oficialmente el modificado número 1 del proyecto de Rehabilitación de edificio existente y ampliación para la construcción de un Centro Cívico en Zamora. Traducido al cristiano, es el documento que permitirá aumentar casi un 20% el presupuesto de la obra, que costará así 1,1 millones de euros más a las arcas públicas.

Lo más "gracioso" del asunto, por si pagar un millón de euros más no fuera ya de por si "chistoso" es que el documento pone de plazo de finalización de las obras el 30 de junio de 2026, es decir, dentro de poco más de un mes, algo que a cualquiera que pase por la obra en este momento (bien a la vista, porque está en Cardenal Cisneros) se le antoja poco menos que una broma. Y es que la del centro cívico ha sido una de esas obras muy esperadas, ya que es el primero con el que cuenta la ciudad, pero que se ha convertido en eterna, sin final a la vista, como ocurrió con el Conservatorio, Banco de España o el parque de Bomberos.

El contrato se formalizó el 21 de octubre del año 2022. Se había adjudicado a Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales por 5,8 millones de euros, con un plazo de ejecución de 36 meses, aunque otro documento oficial lo reducía a 27 meses. Un plazo que según la documentación recién aparecida concluía el 17 de febrero de 2025 (se suele contar a partir de la fecha de comienzo efectivo de la obra). Ahora, con la modificación, el coste del Centro Cívico se acerca a los siete millones de euros (6,9 para ser exactos). Y que ahora pone que se concluirá el 30 de junio de 2026.

Justificación

La justificación de la modificación del contrato es la consabida inclusión en estas instalaciones del Centro Cyl Digital, cambio al que se atribuye el sobrecoste superior al millón de euros y la ampliación del plazo de ejecución.

"Durante la fase de ejecución de las obras, y una vez iniciados los trabajos de instalaciones, se puso de manifiesto la necesidad de implantar en el edificio una Oficina de Castilla y León Digital, en coherencia con la finalidad del centro como espacio de atención integral a la ciudadanía", dice la Junta en la justificación del modificado.

"Dicha implantación exige una mayor capacidad y adaptación de las instalaciones de telecomunicaciones inicialmente previstas, incluyendo canalizaciones, cableado estructurado, cuartos técnicos y elementos de soporte, no contemplados en el proyecto original con el alcance ahora necesario" explica.

Para llevar a cabo este modificado la Junta ha tenido que argumentar la "existencia de obras adicionales no previstas", el carácter indispensable de las obras adicionales, el carácter imprevisible de la necesidad, la imposibilidad de cambio de contratista por razones técnicas y económicas, la no alteración de la naturaleza global del contrato y el límite económico inferior al 50%. n