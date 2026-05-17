Arrancan el primer rótulo documentado en el proyecto Zamora Patrimonio Gráfico en la ciudad: El "TELÉFONO" de la calle Benavente

Zamora ha perdido en las últimas horas uno de los elementos más singulares del patrimonio gráfico urbano. Se trata de la placa esmaltada en azul de “Teléfono” que estaba situada en la esquina de la calle Benavente con la calle San Torcuato y que formaba parte del proyecto Zamora Patrimonio Gráfico y que ha desaparecido de su ubicación original.

La pieza, que recordaba la existencia de un antiguo teléfono público en la plaza Fernández Duro, estaba documentada como uno de los primeros elementos catalogados dentro de esta iniciativa de conservación. Su retirada supone no solo la pérdida de un objeto físico, sino también de un fragmento de la memoria cotidiana de la ciudad.

Aviso a la Policía Municipal: revisión de cámaras

Desde Patrimonio Gráfico de Zamora ya han dado aviso al Ayuntamiento de Zamora y a la Policía Municipal, que revisará las cámaras de la zona para tratar de esclarecer lo ocurrido ya que todo apunta claramente a una sustracción: “Estos elementos, muchas veces discretos, ayudan a entender cómo eran los espacios y la vida en otras épocas”, señalan.

En este sentido, desde el colectivo recuerdan una vez más que el coleccionismos "debe basarse en el respeto y la conservación" y advierten de "retirar las piezas de su contexto original implica despojarlas de su valor histórico y cultural".

Cartel en una foto antigua cuando existía el comercio de Reglero. / Zamora Patrimonio Gráfico

Desde el colectivo insisten en una idea clave: "Conservar el patrimonio gráfico no es solo documentarlo o admirarlo, sino también respetar su lugar en la ciudad y su valor como parte de la memoria colectiva".