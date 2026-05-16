Zamora superará los 2.460 contratos en verano, con un crecimiento del 13,6% respecto a 2025

Zamora generará 2.460 contratos durante la campaña del próximo verano, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior, cuando se firmaron 2.165 contrataciones. Porcentaje que supera la media de Castilla y León, que alcanza un aumento del 12,9% respecto a 2025, según las previsiones de Randstad, la empresa de talento líder en España. Crecimiento en la provincia en el empleo mayor también que la media nacional que se sitúa en el 12,2%.

Por provincias, Valladolid liderará la contratación con 7.235 contratos, seguida de León (6.180), Salamanca (6.040) y Burgos (5.125). A continuación, se sitúan Segovia (2.765), Zamora (2.460), Ávila (2.215), Palencia (1.895) y Soria (1.520). En conjunto, todas las provincias de Castilla y León registrarán una evolución positiva durante esta campaña estival, destacando especialmente Ávila, con un 15,7% más; León, con un 14,6%; Soria, 14,2%; Segovia, 14%; y Zamora, 13,6% como las de mayor crecimiento interanual.

El sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano. A nivel nacional, este sector generará 389.330 contratos, lo que representa cerca del 49,3% del total, con un crecimiento del 24% respecto a 2025. En segundo lugar, se sitúa el sector del transporte y la logística, que generará 219.720 contratos, el 27,8% del total, aunque registra un descenso del 5,1%. Por su parte, el comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone el 19,2% del total, con un crecimiento del 10,6%. Finalmente, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, con el mayor incremento relativo, más de un 35,1%, impulsado por eventos y actividades estivales.

Reforzar plantillas con rapidez

Durante la campaña de verano, las empresas precisan "reforzar sus plantillas con rapidez" para hacer frente al incremento de actividad. Por ello, buscan profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse rápidamente al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa, tal y como revela el informe.

Entre los perfiles más solicitados destacan camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores y recepcionistas, así como perfiles vinculados al ocio, como animadores y personal de eventos.

Además, cada vez es más habitual que las compañías requieran competencias digitales básicas, junto con habilidades como la flexibilidad, el trabajo en equipo y la orientación al cliente.