Zamora presume de exquisita despensa en la Plaza de Viriato

La Plaza de Viriato rebosa este fin de semana sabor, música y buen ambiente gracias a la celebración de la tercera edición de la Feria de Productos de Exquisiteza. Vecinos y visitantes se han acercado hasta el lugar para recorrer las casetas instaladas en las que participan 23 productores integrados en la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (Pinza).

Miel, embutidos, vinos, chocolates, vermuts, setas, zumos, aceites, mermeladas, café, frutos secos o trufa forman parte de la oferta de esta feria organizada por Exquisiteza y patrocinada por la Diputación de Zamora, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

Jornada inaugural en la que se incluyen actividades paralelas como showcookings protagonizados por destacados cocineros de la provincia. Samuel Pedrosa, del Club del Jubilado de Villaralbo, fue el encargado de abrir el programa gastronómico, mientras que la música de Voces de Bolero puso el ambiente en la sobremesa. Por la tarde, está prevista la actuación de Cacia, a partir de las 17.00 hroas y una nueva demostración culinaria a cargo de Mar Marcos, del Restaurante España de Fermoselle.

La feria continuará mañana domingo con más actividades gastronómicas y musicales. Carlos Alonso, del Restaurante El Portillo, y Rafa Alonso, de la Taberna La Flaca, serán los encargados de los showcookings del mediodía, a las 12.45 y a las 14.00 horas, mientras que Rumba Ibérica cerrará la programación con una actuación desde las 17.30 horas.

Animada y apetitosa cita que da visibilidad al buen hacer de los pequeños productores de la provincia de Zamora.