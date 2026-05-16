Los psiquiatras opinan: "Zamora es pionera en nuevos enfoques de atención a pacientes de salud mental"

El Seminario sobre el modelo de salud mental en el medio rural promovido por la red de proveedores de servicios europea Eucoms y que se ha celebrado esta semana en Zamora ha servido también como encuentro hispano-luso en este área, con presencia de más de 200 profesionales procedentes del vecino país.

Joaquim Gago, psiquiatra de la Coordinación Estatal de Políticas de Salud Mental, y profesor de Medicina en la Universidad de Lisboa ha sido uno de los participantes en el encuentro y explicó la gran revolución del modelo de atención a la salud mental en el vecino país, con la creación de equipos comunitarios y el cierre prácticamente total de los hospitales psiquiátricos, siguiendo, entre otras, las experiencias que se venían haciendo en lugares como Zamora, pionera en estos nuevos enfoques de atención a este tipo de pacientes.

"De una forma más intensa a partir del año 2021, con una nueva ley, y con financiación de la Unión Europea una de las prioridades fue la creación de los equipos comunitarios de salud mental por todo el país", relata el alto cargo.

"Comenzamos, relata el psiquiatra, por las regiones más remotas, zonas rurales, con equipos comunitarios para adultos y para infancia y adolescencia. Cada equipo contaba con varios profesionales, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos y montamos estos equipos con un espacio para trabajar y un coche para las visitas domiciliarias. Y al mismo tiempo hemos venido a cerrar, prácticamente está todo cerrado, los hospitales psiquiátricos".

El tratamiento no pasa solo por la medicación

"Este ha sido uno de los ejes de la reforma y también colocar los internamientos en los hospitales generales como cualquier otra dolencia y otro problema de salud y cambiar la forma en que las personas trabajan, no solo centrarse en la enfermedad y en la medicación, sino también tener rehabilitación, intervención familiar, intervención psicosocial, trabajar con las organizaciones de la comunidad, con los municipios, hacer ese trabajo para conseguir que las personas tengan una recuperación más completa", relata el especialista.

"Este ha sido nuestro trabajo, la reforma de la salud mental, que ha ido bien, que ha sido muy intensa y hemos conseguido y en este momento prácticamente tenemos ya equipos comunitarios en todo el país y en todos los servicios", apuntó el psiquiatra.

Su presencia en el Seminario del Campus, era obligada. "Esta es la cuarta vez que yo vengo a Zamora. Zamora es para nosotros siempre una referencia en la salud mental comunitaria que siempre nos inspiró y que sirve de ejemplo para mucho de lo que estamos haciendo. El modelo reticular que se utiliza aquí en Zamora, la experiencia de Manuel Franco y las personas que trabajan con él y que ha ido mucho a Portugal, ha sido siempre una referencia y tenemos aquí una gran colaboración. Y este encuentro es un encuentro que es con Eucoms, una asociación europea, pero también es el segundo encuentro hispano-portugués de salud mental comunitaria".

"Nuestra idea es, de dos en dos años, hacer un encuentro donde se puedan trocar experiencias, sobre todo en esta área, entre Portugal y España y tenemos aquí un pueblo importante de Zamora para contribuir para todo esto".