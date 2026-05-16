El proyecto "Renaturaliza" de Zamora, en el programa "Malas Lenguas" de Jesús Cintora

Vecinos unidos gracias a un huerto. Este gesto es el que ha llamado la atención del programa "Malas Lenguas" de Televisión Española, que ha viajado hasta Zamora para conocer de primera mano la iniciativa denominada "Renaturaliza", un proyecto de la ciudad con casi dos millones y medio de fondos europeos entre cuyas inversiones se encuentra un huerto escuela donde trabajan la tierra niños, adultos y personas mayores con la naturaleza como común denominador.

Descubrir los secretos de la agricultura ecológica incluso para los ajenos en la materia y, sobre todo, crear comunidad, es el objetivo de estas plantaciones donde la producción se reparte entre todos.

QUÉ ES RENATURALIZA Es un proyecto que el Ayuntamiento de Zamora desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de las ciudades españolas correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneratioEU.

Aquí puedes ver el extracto exacto del programa donde aparece el reportaje sobre Zamora que el propio alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, ha compartido en sus redes sociales. Una manera más de aprovechar espacios de la ciudad en desuso con los que obtener aprovechamiento y autoconsumo.

Malas lenguas es un programa de actualidad diario presentado por Jesús Cintora, al frente de este formato que se emite de lunes a viernes en dos ventanas: de 17:30 a 19:30 en La 2 y de 19:30 a 20:30 en La 1.

PARA QUÉ El Renaturaliza busca desarrollar infraestructuras y plantear estrategias que tengan un impacto en la ciudad tanto en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como en términos de mejora de la resiliencia de la estructura urbana frente a las consecuencias del cambio climático. En este sentido el proyecto Renaturaliza entronca con los objetivos establecidos en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenibles de Zamora.

En el desarrollo de las actuaciones que contempla RenaturaliZA participan junto el Ayuntamiento de Zamora la Universidad de Salamanca, que aporta el conocimiento técnico y experiencia en el desarrollo de proyectos de renaturalización urbana, y la Fundación Personas, que integra la gestión de plantas y jardines a mayores de su compromiso social.

Las claves del programa en Zamora

El huerto escuela se desarrolla entre mayo y octubre de 2026 con el objetivo de acercar la agricultura urbana y periurbana a la ciudadanía. Bajo el lema “Una vida más sostenible es posible”, el taller ofrece formación práctica en un entorno natural como es el Parque de la Frontera, a la entrada del bosque Valorio.

El programa está dirigido a distintos públicos y se puede realizar en horario de mañana o tarde, además de contar con opciones para participar en familia. En total, se hay seis talleres distribuidos en dos ediciones por periodo.

Cartel del huerto escuela. / Ayuntamiento de Zamora

En cuanto al calendario, el programa se divide en tres bloques: en mayo-junio, con una primera edición del 11 al 31 de mayo y una segunda del 1 al 30 de junio; en julio-agosto, con ediciones del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto; y en septiembre-octubre, con una primera del 1 al 30 de septiembre y otra del 1 al 31 de octubre.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través de la web www.lineazamoraapuntame.com.