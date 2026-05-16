Pablo Alonso arrasa en las elecciones a la presidencia de La Esperanza

Pablo Alonso Vicente continuará al frente de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza de Zamora, tras imponerse ampliamente en las elecciones celebradas la tarde del sábado en el Seminario San Atilano.

El candidato que concurría a la reelección contó con el voto de 409 personas, mientras que sus oponentes lograron cifras mucho más bajas. 117 en el caso de Asunción Jorge , de 21 apoyos el candidato Alberto Rus y hubo dos en blanco, según indicó la secretaria, una vez concluido el recuento que se prolongó más de hora y media.

Los tres candidatos conversan con el sacerdote Juan José Carbajo. / Victor Garrido / LZA

Alta participación

Alonso Vicente afronta un nuevo mandato avalado por más votos que sufragios se emitieron en su primer mandato, cuando pugnó por el cargo con Marina Álvarez.

"No nos esperábamos tanto movimiento por parte de los hermanos, estoy contento porque es una gran participación y esperemos que esta respuesta también se vea en otros actos de la cofradía", señaló Pablo Alonso instantes después de ser proclamado ganador y tras recibir una cerrada ovación de los presentes.

Recuento. / Víctor Garrido

Proceso

La votación comenzó minutos más tarde de las 17.00 horas en una sala del Seminario, una vez que el representante eclesial para las cofradías de Semana Santa, Juan José Carbajo, habló con los tres candidatos y realizó el rezo de preces.

Hubo dos urnas, una de las letras de a A a la L y otra de la M a la Z cerradas con unas bridas, por lo que se constituyeron dos mesas, con bromas entre los presentes por quién era el más mayor de los asistentes, mientras que en el caso de los más jóvenes se comenzó con los 18 años y hubo que avanzar la veintena hasta encontrar a un voluntario.

Cola para votar. / Victor Garrido / LZA

La secretaria situó las papeletas que tenían los nombres de los tres candidatos tanto fuera como en la cabina y comenzó el goteo de hermanos hasta la hora de cierre.