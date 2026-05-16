Indignación por el vandalismo contra los jardines verticales: “Luego nos quejamos de que Zamora no tiene nada”

Los jardines verticales instalados por el Ayuntamiento de Zamora en algunas calles y plazas es una actuación enmarcada dentro de Renaturaliza, un proyecto dirigido a desarrollar infraestructuras y plantear estrategias que tengan un impacto en la ciudad tanto en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como en términos de mejora de la resiliencia de la estructura urbana frente a las consecuencias del cambio climático.

Una iniciativa con calado que ha llegado hasta el programa Malas Lenguas, de Televisión Española, que viajó hasta Zamora para conocer de primera mano el proyecto. Sin embargo, el vandalismo está siendo uno de los principales inconvenientes que está afectando a su desarrollo, con robo de flores y arrancamiento de macetas, como ha lamentado una zamorana en redes sociales en las últimas horas.

"Vergonzoso, eso es lo que me ha parecido la actitud de unos padres ante la decisión de sus hijos de arrancar varias macetas del jardín vertical que hay al lado del Bar Fontana", ha escrito esta usuaria de Facebook, indignada por "las risas de la madre como premio" ante la acción de los niños. "Espero si lees esto que te des cuenta de la clase de personas que estás criando. No te hubiese costado nada recriminar su acción en lugar de reírte", ha lamentado.

La publicación ha indignado a otros zamoranos, que han dejado más de 100 comentarios al texto e imagen de esta usuaria de redes sociales. "Espero que se haya grabado y lo paguen", ha respondido otro usuario. "Luego se quejan de las mascotas", puntualiza otra zamorana. "Terrible actitud de los padres ante el vandalismo de los hijos", lamenta una mujer.

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Según parece, no se trata de un hecho aislado. "El otro dia igual en Fernández Duro. Me dediqué a colocar las macetas otra vez y se quedaron mirando". En comparación, un usuario analiza el estado de los jardines verticales de Valladolid: "Los tienen preciosos, porque la gente los respeta. Aquí, como siempre, si ponen algo lo arrasan. Luego se quejan de que no tenemos nada", ha reflexionado.