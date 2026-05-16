Homenaje a los empleados jubilados de Caja Rural de Zamora

En el marco de la tradicional celebración de San Isidro, santo patrono de los agricultores celebrada este 15 de mayo, Caja Rural de Zamora rendía este viernes un emotivo homenaje a varios de sus empleados jubilados, en reconocimiento a toda una trayectoria profesional marcada por el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio hacia la entidad y sus socios y clientes.

Durante el acto, que reunió a miembros de los órganos de dirección, empleados y compañeros de la cooperativa de crédito, se puso en valor la importante labor desarrollada por quienes, a lo largo de décadas, han contribuido al crecimiento, consolidación y cercanía que caracterizan a Caja Rural de Zamora. Precisamente la profesionalidad de los empleados es uno de los cimientos en los que se basa el modelo de banca cercana de Caja Rural de Zamora.

Cipriano García entrega el reconocimiento a Jose Román Mezquita, en presencia de Narciso Prieto. / Cedida

Los compañeros homenajeados en esta edición fueron:

Luis Antonio Alonso Pérez, reconocimiento entregado por Pablo Salgado Garrido, Secretario del Consejo Rector de Caja Rural de Zamora.

reconocimiento entregado por Pablo Salgado Garrido, Secretario del Consejo Rector de Caja Rural de Zamora. Jesús Manuel Bailador Rodríguez, reconocimiento entregado por Julio Asensio Villar, Vicepresidente de Caja Rural de Zamora.

reconocimiento entregado por Julio Asensio Villar, Vicepresidente de Caja Rural de Zamora. Manuel Román Mezquita, reconocimiento entregado por Cipriano García Rodríguez, Director General de Caja Rural de Zamora.

reconocimiento entregado por Cipriano García Rodríguez, Director General de Caja Rural de Zamora. Juan Prieto Segurado, reconocimiento entregado por Nicanor Santos Rafael, Presidente de Caja Rural de Zamora.

La entidad quiso agradecer públicamente la profesionalidad, el esfuerzo y la implicación demostrados por los homenajeados durante todos sus años de servicio, destacando además los valores humanos y profesionales que han transmitido a lo largo de su trayectoria dentro de la casa.

"Caja Rural de Zamora mantiene firme su apuesta por un modelo de banca cercana, humana y comprometida con el desarrollo del territorio. Valores como la responsabilidad, la solidaridad, la confianza mutua, el arraigo local y la vocación de servicio continúan siendo las señas de identidad de una entidad profundamente vinculada a las personas, a las empresas y al medio rural de su entorno", señala la cooperativa de crédito, el único banco zamorano, en un comunicado.

Precisamente este lunes Caja Rural de Zamora inicia las juntas preparatorias de la asamblea general, en las que además de elegir a los 124 delegados del máximo órgano de la entidad servirá para acercarse a los socios, con la información de la marcha de la cooperativa y la recepción de sus preguntas e inquietudes.

Son veinte, cuatro diarias, las juntas que se celebrarán hasta el viernes 22 y justo una semana después se celebrará la asamblea general.