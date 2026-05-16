Fernando Lozano Bordell, pintor: “Pretendo exaltar lo común y darle otra categoría a lo normal del día a día”

El acuarelista Fernando Lozano Bordell exhibe sus últimas creaciones centradas en la naturaleza en una muestra abierta en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

Regresa expositivamente hablando a Espacio 36, pero ¿qué es lo que se puede ver en esta muestra?

Esta exposición se titula “Iba yo caminando” y reúne lo que voy sacando de mis pasos por el entorno nuestro natural del río Duero, por Valorio, por toda la zona de las Pallas y lo único que pretendo es que el espectador vea un poco ese momento emotivo que he tenido viendo un paisaje, o viendo un árbol, o viendo el amanecer en Valorio. Quiero que se vuelva a recordar otra vez esas sensaciones que tuve, lo que pretendo es transmitírselas al espectador.

Sus obras invitan a reflexionar sobre la naturaleza tan cercana que tenemos.

Pocos sitios tienen el río que tenemos nosotros, con las aceñas, las vistas que hay desde el otro lado del río o desde Los Pelambres hacia Zamora. Además, el bosque de Valorio está infravalorado, yo voy muchos días y hay ocasiones en las que no me encuentro a nadie cuando está al lado del centro. Es una pena que este bosque tan precioso de pinos y con toda la vegetación que tiene, lo que está repoblando, que está muy bien cuidado ahora el bosque, sea tan poco frecuentado. Yo en mis cuadros pretendo un poco exaltar lo común, lo normal del día a día, darle otra categoría. Por ejemplo, un tronco de un árbol que la gente pasa al lado de un árbol y.. ni lo mira, y yo pretendo que se fijen en ese árbol, que lo eleven a categoría especial, que tenga vida propia.

Extrae belleza de elementos que para otros ojos pasan desapercibidos.

Eso yo no lo invento. El que lo exaltó mucho fue Velázquez, estaba pintando reyes, y príncipes, y princesas, cortesanos… y empezó a pintar los eunucos, y los bufones que servían de diversión a la corte. Son obras maestras porque logran que lo común y lo que está ahí a la vista de todos tenga una personalidad propia. Nadie había pintado bodegones hasta que llegaron los impresionistas y lograron que cuatro manzanas tuvieran esa categoría tan extraordinaria. Pretendo que lo normal, lo corriente, lo que estamos aburridos de ver todos los días, mirarlo con otros ojos y ensalzarlo.

Y además lo hace en tamaños muy distintos, porque tiene gran formato y un formato más pequeño.

Yo sé que lo grande es espectacular, pero tiene muy mala venta, tiene que venir alguien muy enamorado de esa obra, y, sin embargo, por lo pequeño, siempre el coleccionista encuentra un hueco donde ponerlo. Juego un poco con que sea algo comercial.

El autor zamorano junto a un impresionante árbol. / José Luis Fernández / LZA

Y para usted ¿qué es más cómodo?

Cada motivo te pide un poco el tamaño, pero a mí me gusta pintar las cosas grandísimas. Yo estaría haciendo cosas de cuatro metros porque además me divierte mucho, me dicen, ¿te aburrirá de hacer hojas? Pues no, no me aburro... me encanta.

¿Qué le hace seguir con la acuarela?

Primero porque yo soy impaciente, impaciente en el momento del oficio, y la acuarela te permite mucho porque das y a los dos minutos está seco. Además, te hace ser muy exigente porque el trazo que hagas a la acuarela ahí queda. Puedes velar con otros colores encima para buscar esas superposiciones, esas transparencias… el óleo te permite fallar, volver a intentarlo, tapar, pintar encima y nadie se entera. La acuarela tienes que ser muy exigente y tener cierto dominio para llevarla a cabo. Y a mí me encanta ese reto de decir aquí, me voy a atrever con este color, para ver qué pasa cuando seque y a ver qué pasa…

¿Qué tiene que tener un rincón o un detalle para que lo quiera plasmar?

Son momentos especiales. Voy a Valorio y hay sitios por los que he pasado 45 veces y de repente dices…. ¡Mira qué sombra da más bonita y qué reflejo le está viendo el sol del otro lado!

¿Hace foto o pinta del natural?

Hago foto. Es la gracia que tenemos ahora con los móviles, que tomas 40 fotos y luego escoges en el ordenador en casa tranquilamente. Yo antes pintaba en el natural, pero la edad pesa y luego se te acerca todo el mundo a ver lo que estás haciendo.

¿En qué está trabajando ahora?

Estoy ya pensando todo lo que me voy a hacer de deberes para el verano. Estoy ya haciendo apuntes. Del urbanismo me quedé un poco aburrido porque pinté la Plaza Mayor, Sagasta, toda Santa Clara, todo Santo Torcuato…, pinté todo lo bonito de Zamora, todo el modernismo y luego todo el de urbanismo de Madrid. Esta pintura exige muchísimo porque tienes que ser muy fiel al modelo. Yo pinto y hago una zarza y tú no sabes si me he comido 20 hojas o he puesto de más por cuadrarlas mejor o por hacer una composición más buena o más dinámica. Además, me da mucha más libertad para meter colores, buscar luces…

¿Se permite muchas licencias?

Hay una cosa que está clara. La luz que tenemos en Zamora a principios de verano, por ejemplo, cuando sale tras estos días que llevamos tan lluviosos, es preciosa. Lo que sí me permito es si el río baja con el agua color chocolate por las crecidas y las riadas hago el agua más azul. Le hago un poco lo que sería el reflejo del cielo en el agua porque me parece que queda más agradable.

Cartel de La Concha

Usted es el autor de la acuarela que ilustra el cartel anunciador de la romería de La Hiniesta.

Como es tan guapa la Virgen de la Concha, me he limitado simplemente a hacerla con el vestido rojo, que creo que es cuando más destaca, y simplemente le he hecho un retrato de cara, de busto. Me he limitado a no inventar nada, ni hacer cosas extrañas, simplemente un retrato de la Virgen y ya está. Le hemos hecho un formato creo que muy original es muy alargado para facilitar la escritura de los textos.