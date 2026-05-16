El auge del astroturismo abre nuevas oportunidades al tejido empresarial zamorano

Zamora busca sacar un mayor partido a uno de sus recursos turísticos diferenciadores: la calidad de su cielo nocturno. Impulso al astroturimo como sector en auge tanto para los profesionales en activo como nicho de mercado para nuevos emprendedores, que requiere de contar con herramientas para saber transformar el cielo nocturno en motor económico y turístico para el territorio.

Con este objetivo, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora pone en marcha un programa formativo bajo el título "Zamora bajo las estrellas", que se impartirá de forma presencial.

"Esta iniciativa busca enseñar a diseñar, crear y desarrollar experiencias de astroturismo a los profesionales del sector turístico para que conecten de manera única la astronomía, el territorio, la cultura y el turismo local", detallan desde el área que dirige Christoph Strieder.

El curso, con un enfoque especializado y práctico, se dirige a guías, técnicos de turismo, emprendedores, educadores, fotógrafos, profesionales del sector turístico y a cualquier persona apasionada por la astronomía y el desarrollo de su entorno.

La formación constará de un total de treinta horas estructuradas para ofrecer un aprendizaje práctico directamente sobre el terreno. El plan de estudios se divide en los siguientes cinco bloques temáticos:

Astronomía aplicada al turismo: Fundamentos astronómicos para la creación de relatos atractivos.

Diseño de experiencias y productos turísticos: Cómo estructurar una oferta atractiva y viable.

Fotografía nocturna aplicada al destino: Herramientas para capturar la belleza del firmamento y promocionar el entorno.

Observación práctica en entorno real: Sesiones sobre el terreno para dominar el uso de equipos y el reconocimiento del cielo.

Comercialización y modelo de negocio: Estrategias para hacer del astroturismo una actividad rentable y sostenible.

El curso se desarrollará de forma presencial en Zamora desde el 19 de mayo hasta el 18 de junio. Las clases se impartirán los martes y jueves a razón (tres horas por sesión). Desde la organización, destacan una modificación puntual en el calendario que afectará a la clase correspondiente al martes 9 de junio, que se trasladará al miércoles 10 de junio.

Inscripciones

Los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 980 013 410. Las plazas son limitadas por lo que se aconseja formalizar la participación a la mayor brevedad. La formación cuenta con un importate respaldo institucional, estando financiada por la Unión Europea (NextGenerationEU) a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora.