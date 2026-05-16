Los alimentos de Zamora, protagonistas de las fiestas de Santo Domingo de la Calzada

Las fiestas de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, han tenido un marcado sabor zamorano gracias a la iniciativa de la Asociación de Zamoranos en La Rioja (AZAR), desde donde se ha organizado una degustación de productos típicos de la provincia. Fue el pasado fin de semana cuando los vecinos de esta localidad pudieron degustar desde embutido hasta queso, todo regado, como no podía ser de otra manera, con caldos de la tierra.

Degustación de productos zamoranos en las fiestas de Santo Domingo de la Calzada con la asociación AZAR. / Cedida

El presidente de AZAR, Francisco Ferreras, explica que esta actividad ya se ha convertido casi en una tradición de las fiestas del Santo, con un stand en la plaza de la Alameda, por lo que suelen variar la oferta gastronómica. “Este año nos hemos decantado por unas pulguitas elaboradas, como no, con Harina Tradicional Zamorana, que nos las hicieron en una panadería de Haro”, detalla.

Miembros de AZAR, en Santo Domingo de la Calzada. / Cedida

El relleno de esos pequeños bocadillos se podía elegir de chorizo, de lomo o de salchichón, todos ellos embutidos con marca de Zamora. “Encima de cada bocata poníamos un triángulo de queso zamorano, por supuesto”, subraya Ferreras, quien reconoce que este producto es uno de los que más éxito tiene entre los vecinos de Santo Domingo de la Calzada. “De hecho, algunos nos pedían si la pulguita podía ser solo de queso y le hacíamos una”, cuenta como anécdota.

Una actividad consolidada

Con esta oferta, la degustación “ha sido un éxito, como siempre”, aplaude el presidente de AZAR, quien señala que “aunque el embutido de La Rioja es muy bueno, aquí aprecian mucho el producto zamorano”, asegura. Y buena parte de esta apreciación se le debe a la labor que desde hace ya varios años está realizando esta asociación, que aglutina ya a cerca de setenta socios y que continúa con su labor de dar a conocer lo mejor de su tierra de nacimiento. “Estamos organizándonos ya para participar en las Ferias de la Concepción, que son en el puente de diciembre, y poner en stand de productos zamoranos”, adelanta el presidente.

Degustación de productos zamoranos en las fiestas de Santo Domingo de la Calzada con la asociación AZAR. / Cedida

Además de ofrecer estos productos a todos los vecinos de Santo Domingo de la Calzada, los socios de AZAR tienen una cita gastronómica mensual, en la que el menú está íntegramente confeccionado con productos zamoranos. El último encuentro incluyó mollejas, sopas de ajo y chuletón de Aliste, todo acompañado con vino de la DO Toro. El toque dulce del postre lo pusieron unas aceitadas.

Con un programa que también incluye actividades culturales, con visitas a localidades cercanas e incluso viajes a la propia Zamora, AZAR espera seguir ampliando su número de socios y, sobre todo, mantener el amor por su tierra a pesar de la distancia, contagiando esta pasión a sus vecinos.