¿Eres alérgico? Aumenta el polen de gramíneas en Zamora a partir del fin de semana

Los niveles del polen de gramíneas en el ambiente se elevarán este fin de semana en la provincia de Zamora. La previsión de la red de polen y alergia de la Consejería de Sanidad prevé que la concentración de este tipo de polen pase de moderada a alta en estos próximos días.

Las gramíneas se corresponden con una gran variedad de plantas que constituyen el principal agente productor de alergias en primavera. El pico de polinización se alcanza precisamente entre mayo y junio.

Además, el polen del olivo y las especies quercus, como la encina y el roble, presentan también niveles elevados, calificados de moderados por la Consejería de Sanidad

Además de los tratamientos farmacológicos específicos, que deberán ser prescritos por el médico (como pueden ser corticoides, antihistamínicos o inmunoterapia), es conveniente tomar una serie de medidas preventivas para evitar que el polen ambiental se convierta en una alergia.

Los consejos

Es importante conocer los tipos polínicos a los que cada persona es alérgico y su época de aparición, con el fin de evitar entrar en contacto con ellos. Aprender a reconocer las plantas de los lugares al aire libre que se frecuenten, como parques, jardines o montaña, es aconsejable.

Previsión del nivel de polen de gramíneas el fin de semana / JCyL

Las previsiones de los niveles de polen se pueden consultar en el Servicio de Información Polínica de la Consejería de Sanidad mediante SMS, todos los jueves del año, y en el Portal de Salud. Las mediciones en las que se basan cuentan con una estación en Zamora capital y, por tanto, están adaptadas a la provincia.

Los días de viento suave o moderado, secos y soleados y los momentos previos a las tormentas son los peores por su mayor concentración de polen.

En las épocas de mayor polinización conviene evitar realizar deportes y actividades de esfuerzo.

Mantener las ventanas de las habitaciones cerradas, ventilar el domicilio preferentemente al mediodía o usar el aspirador en lugar de barrer pueden ser consejos útiles, junto con limpiar el polvo con una bayeta húmeda o no secar la ropa en el exterior.

Es mejor viajar con las ventanillas del coche cerradas y poner filtros especiales en el sistema de aire acondicionado.

Conviene usar gafas de sol y mascarilla si es necesario. Incluso al comer frutas u otros productos vegetales frescos es mejor lavarlos antes de comerlos por si tuvieran granos de polen pegados a su superficie.

Durante la época de polinización, la persona alérgica será más sensible a otros estímulos como: catarros, productos químicos irritantes (lejías, amoníaco, lacas, insecticidas, contaminación) y a esfuerzos físicos. Fumar está desaconsejado.

La concentración de polen es menor en el interior de los edificios y cerca del mar. Prácticas como tumbarse sobre el césped o prados o cortar la hierba es mejor evitarlas.