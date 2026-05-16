Más de 65.000 socios de Caja Rural inician el lunes las juntas preparatorias de la asamblea general

Caja Rural de Zamora inicia este próximo lunes 18 las veinte juntas preparatorias de la asamblea general, en las que los 65.506 socios de la cooperativa de crédito podrán conocer de primera mano la marcha de la entidad, además de elegir a los 124 compromisarios que componen la asamblea general, el máximo órgano de la entidad.

Como es habitual habrá dos equipos para celebrar cuatro asambleas diarias, mañana y tarde, en las localidades principales donde radican las oficinas de la entidad.

Calendario de Juntas de Caja Rural de Zamora / J.N.

Así el lunes 18 a las 11.30 las asambleas se celebran en Toro y Villalpando y a las 17.00 horas en Villafáfila y Coreses.

El martes 19 a las 11.30 es el turno de Zamora y Manganeses de la Lampreana y a las 17.00 de Tábara y Moraleja del Vino.

El miércoles 20 le toca a las 11.30 a Moralina y Burganes de Valverde y a las 17.00 horas a Santibáñez de Vidriales y Fermoselle

El jueves 21 la cita matinal es a las 11.30 en Benavente y Alcañices y a las 17.00 horas en San Cristóbal de Entreviñas y Carbajales de Alba.

Finalmente, el viernes 22 a las 11.30 los directivos de Caja Rural de Zamora informarán a los socios de Almeida y Bóveda de Toro y a las 17.00 horas a los de Fuentesaúco y Corrales.

La asamblea general tendrá lugar el viernes siguiente, el 29 de mayo y a ella acudirán los compromisarios elegidos en las juntas preparatorias.

Buen balance

Caja Rural de Zamora ha vuelto a presentar un balance de cuentas positivo en el año 2025, con un incremento especialmente destacado del crédito que pone a disposición de sus clientes. A través de él, la entidad consiguió en el último año inyectar en la economía zamorana un total de 1.316 millones de euros, lo que supone un incremento del 32,6%, un tercio más, que la inversión crediticia del ejercicio anterior.

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, destacó, durante la presentación de resultados, que ese dinero destinado a nueva inversión a través de créditos tanto a particulares como a empresas refleja "nuestro compromiso por el desarrollo de nuestra tierra" y permite fortalecer el modelo de "banca de proximidad" por el que apuesta la entidad.

El crecimiento consolida a Caja Rural como la mayor entidad financiera que opera en la provincia, con cuotas de mercado que continúan en ascenso y que suponen que la cooperativa de crédito de la espiga sea la que concede uno de cada dos euros de préstamos concedidos en Zamora, con una cuota de mercado del 49,9% en crédito.

En depósitos, la cuota de mercado engordó en el último año el 2,3% hasta alcanzar el 41,5%, lo que significa que de cada cien euros que los zamoranos tienen en los bancos, 41 euros y medio están depositados en Caja Rural de Zamora.

Por lo que respecta a los créditos hipotecarios, la cuota es aún más significativa, ya que tres de cada cuatro euros para hipotecas que conceden los bancos en Zamora llegan de Caja Rural, con el 76,4% de los saldos totales de 2025.