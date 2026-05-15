Zamora se une al evento internacional de divulgación científica Pint of Science

Un año más, y esta es la quinta edición en la ciudad, Zamora se unirá la próxima semana, del 18 al 20 de mayo, al evento internacional Pint of Science, que se celebra en 27 países y más de quinientas ciudades, como una oportunidad de acercarse a la ciencia de una manera divertida, con la divulgación del trabajo que se realiza en los laboratorios como objetivo. La cita será a partir de las 18.00 horas en el Casino de Zamora.

Presentación de la edición de 2026 de Pint of Science. / Victor Garrido / LZA

El Ayuntamiento de Zamora vuelve a colaborar con esta iniciativa ya que, como señaló María Eugenia Cabezas, “el futuro de todos nosotros, del planeta y la riqueza de todo lo que supone el desarrollo de la sociedad y de nuestro bienestar depende muchísimo de la ciencia y de la inversión que se haga en ella, por eso abogamos por que se fomente la actividad científica y consideramos que la divulgación es clave para que se entienda su importancia”, subrayó, aplaudiendo la labor del equipo de personas que hacen posible “de manera totalmente desinteresada” que este evento se pueda celebrar un año más en Zamora.

Apoyo institucional a la ciencia

Junto al Ayuntamiento, Pint of Science Zamora vuelve a contar con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora y de la Fundación Caja Rural. Desde la institución provincial, Víctor López de la Parte destacó la importancia de que la ciudad se una a una iniciativa mundial “que acerca la ciencia con un lenguaje de la calle en un momento donde el ruido y las fake news están divulgando teorías extrañas que se alejan totalmente de la ciencia”, denunció, destacando, además, que las charlas programadas están protagonizadas por investigadores zamoranos.

Víctor López de la Parte. / Victor Garrido / LZA

Por su parte, desde Caja Rural, Laura Huertos añadió que este programa “ofrece una forma diferente de acercarse a la ciencia en un ambiente agradable y con un lenguaje asequible para todos”, agradeció.

Un tema que afecta a toda la sociedad

Desde la organización, Silvia Mielgo destacó que con estas charlas en el Casino de Zamora “se pretende acercar la ciencia y la tecnología de una manera en que la gente sea consciente de que nos afecta a toda la sociedad, desmitificando también esa imagen del científico que no sale de su laboratorio ni su universidad y se pasa el día trabajando en soledad”, describió.

Cáncer, ejercicio, música o incluso arqueología serán la variedad de temas que se tratarán durante estas jornadas. “Son temas cercanos y es un buen momento para corroborar que cuanto más cultura científica de difunda, será más fácil que no nos creamos todo tipo de supercherías, bulos y desinformaciones que corren por las redes”, defendió Mielgo.

Las propuestas de este año

Alberto Ballestín Rodríguez será el encargado de abrir la edición de este año con su ponencia “Microscopía y cáncer”, donde hablará de su pasión por la investigación y su labor actual desde la Universidad de Extremadura. “El fascinante mundo de los hongos” será la segunda ponencia del lunes, a cargo de Jorge Poveda Arias, que llega desde la Universidad de Valladolid. Cierra esta primera jornada la doctora en Filología Catalina Montero Rodríguez, quien hablará desde la investigación en el ámbito más vinculado a las letras, con la charla “Canciones, palabras y educación”.

Presentación de la edición de 2026 de Pint of Science. / Victor Garrido / LZA

Para el martes 19, también desde las 18.00 horas, el programa se centra en naturaleza, ingeniería de materiales y arqueología. De hablar de todo ello se encargarán José Carlos Rebollo Alburquerque, desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora, con su charla “Cuerdas de acero y vinilos: los materiales y la música”. A continuación, será el turno de Víctor Javier Colino Rabanal, quien se centrará en su conferencia “Somos naturaleza”, para finalizar con Óscar Rodríguez Monterrubio, de la Asociación Científico Cultural Zamora Protohistórica, para descubrir al público “Siete objetos arqueológicos fabulosos”.

La tercera y última jornada, el miércoles, arrancará con una pregunta, “¿Cómo observamos el sol?”, de la mano de Gaudencio Paz Martínez, de la Universidad de Salamanca. A continuación, Ana Ruiz Casado, de la Fundación para la Investigación Puerta de Hierra-Segovia de Arana, se centrará en “Ejercicio y cáncer”. El encargado de clausurar el ciclo de este año será otro investigador zamorano, Manuel Rodríguez Gago, quien, llegado desde la Universidad Complutense de Madrid, compartirá con el público “La historia con perspectiva de género en las aulas”.

Un programa, en definitiva, muy variado y para todos los gustos, pero con la ciencia y la investigación como ejes comunes, que tienen cabida en un espacio de ocio para seguir aprendiendo.