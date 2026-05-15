Zamora en Pie denuncia "inacción" de la Diputación ante la solicitud de transporte para la protesta “En Defensa de Nuestra Vida en Zamora”

La Federación Zamora En Pie ha criticado la falta de respuesta de la Diputación Provincial de Zamora a su solicitud de autobuses para facilitar la asistencia de vecinos de las comarcas más alejadas a la manifestación celebrada el pasado domingo 10 de mayo bajo el lema “En Defensa de Nuestra Vida en Zamora”.

Según explica la organización, la petición se realizó con antelación suficiente después de que, en ocasiones anteriores, el Gobierno de la Diputación hubiera denegado solicitudes similares alegando falta de plazo o que los vehículos ya estaban comprometidos para otras causas. Sin embargo, Zamora En Pie asegura que esta vez tampoco obtuvo respuesta, más allá de lo que califica como “silencio administrativo”.

La federación sostiene que nunca podrá saberse cuántas personas más habrían participado en la movilización si se hubieran habilitado autobuses y si la convocatoria hubiera contado con apoyo institucional para su difusión mediante cartelería, como, según afirma, sí ocurre con otras movilizaciones respaldadas por el Gobierno provincial.

Zamora En Pie considera que la Diputación Provincial "tiene la obligación de informar y alertar a la población sobre lo que define como un ataque sin precedentes contra la provincia", que, a su juicio, "puede poner en riesgo el modo de vida actual en Zamora". La organización denuncia que, ante la falta de implicación institucional, son los socios de la federación quienes están asumiendo los gastos de charlas, cuñas de radio y buzoneo informativo para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía.

La entidad cuestiona que el Gobierno de la Diputación sí dedique recursos económicos y apoyo público a la defensa de las paradas del AVE, una causa que Zamora En Pie afirma elogiar y respaldar, pero no actúe con la misma intensidad ante las amenazas que, según la federación, afectan a la calidad de vida en la provincia. En este sentido, reclama explicaciones al presidente de la Diputación sobre por qué no se apoyan con los mismos medios las reivindicaciones relacionadas con la protección frente a gases tóxicos, malos olores, contaminación de la tierra y los acuíferos, y deterioro del paisaje.

Zamora En Pie afirma que no quiere atribuir esta diferencia de trato a motivos partidistas, aunque advierte de que “no todo vale para ganar unos votos” cuando, según recalca, está en juego “lo más básico para poder seguir viviendo en Zamora”.

La federación añade que, al igual que ocurre con la reivindicación de las paradas del AVE, la Diputación no tiene capacidad directa de decisión en determinados asuntos, pero sí puede ejercer presión pública. Además, subraya que, en materia de defensa del territorio, la institución provincial dispone de normativa propia que le permitiría actuar.

Por ello, desde la federación reclaman a la Diputación Provincial que intervenga “sin la menor dilación” y que se implique de forma activa en la defensa del territorio y de la calidad de vida de los habitantes de la provincia.