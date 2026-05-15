Zamora, cuarta provincia donde más crece el número de alumnos con necesidades educativas

Zamora es la cuarta provincia de Castilla y León donde más se ha incrementado el número de alumnos con necesidades educativas especiales, por detrás de Valladolid, León y Burgos. De esta manera, la administración se encuentra con 22 estudiantes más en Zamora con estas características. Un crecimiento que es generalizado en todo Castilla y León, donde se ha registrado un aumento del 29%.

Por ese motivo, el sindicato CSIF reclama a la Consejería de Educación un plan autonómico “urgente y específico” para reforzar la atención a la diversidad en Castilla y León, especialmente en los centros y aulas de Educación Especial, “ante el importante incremento del alumnado con necesidades educativas especiales registrado en los últimos años”, subrayan.

Cerca de un 30% de aumento

El sindicato destaca que, entre los cursos 2022-2023 y 2025-2026, el alumnado atendido con necesidades educativas especiales ha aumentado un 29,4%, pasando de 806 a 1.043 estudiantes en el presente curso, es decir, 237 alumnos más. Del total, 877 están escolarizados en centros específicos y 166 en aulas de atención a la diversidad. “Sin embargo, durante ese periodo de tres cursos, no se ha incrementado el número de centros específicos de Educación Especial ni el de centros ordinarios con aulas sustitutivas”, subrayan.

“Estamos sosteniendo una realidad educativa mucho más compleja prácticamente con la misma estructura”, advierte Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León. “La atención al alumnado con mayores necesidades de apoyo debe convertirse en una prioridad real del sistema educativo público”, añade, señalando que esta evolución “evidente” evidencia la necesidad de planificar la atención educativa “con criterios de red”, reforzando especialmente las aulas sustitutivas en zonas rurales o alejadas de los centros específicos.

Alumnado complejo

CSIF recuerda que los centros y aulas de Educación Especial atienden a alumnado con pluridiscapacidad, necesidades sanitarias complejas, problemas de movilidad, dificultades severas de comunicación o situaciones conductuales que requieren intervención especializada y apoyo permanente. Por ello, insiste en que no basta con ampliar aulas, sino que es imprescindible reforzar las plantillas y los recursos profesionales.

En este sentido, CSIF reclama más profesorado especializado y plantilla estable; una reducción real de ratios; refuerzo de la orientación educativa propia, más apoyo sanitario y social en los centros, mejora de espacios e infraestructuras; cobertura ágil de sustituciones; y el reconocimiento profesional mediante un complemento específico vinculado a la especial dificultad, penosidad o peligrosidad de estos puestos.

Además, el sindicato alerta de que el incremento del alumnado y de la complejidad de los casos no está siendo acompañado de un crecimiento proporcional de los recursos humanos. Un informe técnico elaborado por CSIF refleja que, mientras el alumnado en centros específicos ha aumentado un 29,5%, la plantilla funcional real de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje solo ha crecido un 21,2%.

CSIF considera especialmente preocupante que esta presión asistencial y educativa se produzca en muchos casos con problemas de espacio, falta de apoyos suficientes y una carga cada vez mayor para los profesionales. “La planificación no puede hacerse únicamente con criterios numéricos de matrícula; debe tener en cuenta la intensidad real de los apoyos educativos, sanitarios y conductuales que requiere este alumnado”, insiste el sindicato.